Bella Hadid celebra su cumpleaños con nuevo look

La modelo Bella Hadid está en plena semana de cumpleaños. La hermana pequeña de Gigi Hadid, y reciente tía, está en Nueva York donde ya ha empezado con diferentes celebraciones por su cumpleaños.

La joven, que está a punto de cumplir 23 años, ha querido llegar a su nueva edad con un cambio de look y ha apostado por ponerse unas mechas en color caramelo que fueron lo más en los años 90. Una década que no solo vuelve a la hora de elegir la ropa de esta temporada, si no también para las inspiraciones de belleza.

Porque Bella Hadid parece que ha querido viajar a esa década tanto por su nuevas mechas en su melena castaña oscura como por el look que eligió para salir a cenar con unos pocos amigos.

La modelo se decantó por unos pantalones vaqueros de corte noventero y rotos en las rodillas, combinados con unos botines negros de tacón con punta estrecha, un crop top blanco y un vestido camiseta transparente, tipo redecilla, en tono azul clarito/lila.

Completó el look con un bolso baguette de asa corta en color negro y adornado con pequeños cristales Swarovski y diferentes joyas en dorado.

En cuanto al maquillaje, la modelo destacaba sus ojos con raya negra y sombras en tonos marrones con brillo.

Bella Hadid decidió llevar su melena suelta para esta cena precumpleaños junto a sus amigos más cercanos en un restaurante de Brooklyn.

Seguro que la modelo tiene alguna que otra salida más con diferentes amigos o incluso con su hermano Anwar y su cuñada Dua Lipa antes de que llegue el gran día. Un día que suponemos se irá a pasarlo con su hermana Gigi Hadid.