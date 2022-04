Belén Écija, un soplo de aire fresco 'fashion', talento y belleza

De belleza serena y sonrisa amable, Belén Écija es de esas actrices que transmiten positividad sin apenas quererlo o incluso buscarlo. Nos encontramos con ella en la presentación de tendencias de verano 2022 de Amazon en el Hotel Santa Ponsa y Torre Vella en Menorca e inmediatamente nos enamoramos de ella. ¿Cómo no hacerlo? Nos recibe con una energía que contagia y eso que ya son las 8 de la tarde y acaba de aterrizar en la isla balear tras un intenso día de trabajo. Vestida con un look compuesto por un top negro, un pantalón del mismo color 'wide leg' y una chaqueta americana negro un tanto oversize, Belén es el fiel reflejo de lo que busca su generación: una identidad propia.

Está feliz con el estreno de la cuarta temporada de 'Madres. Amor y Vida' (a partir del 8 de abril en Amazon Prime Video) sobre todo porque ha trabajado con otros intérpretes de su edad que también están luchando por abrirse camino en un mundo, el audiovisual, cada vez más complicado. "Nos hemos divertido mucho, pero también hemos aprendido a apoyarnos los unos a los otros", asegura. Su papel no puede ser más prometedor, una cirujana residente de primer año que no se separa de sus tacones y que está dispuesta a tirar por tierra el estereotipo de 'rubia tonta'.

Con mucha experiencia en teatro, Belén nos confiesa que su papel soñado sería el de "psicópata". Una elección arriesgada con la que deja claro que a ella le van los retos y no le tiene miedo a nada. "La psicología de ese tipo de personajes me fascina. He escrito algún guion ya y siempre intento incluir un personaje muy complicado a nivel personal", asegura. Una pasión, la de escribir, que compagina con la actuación, aunque si tuviese que decidir lo tiene claro: "Lo mío es estar delante de la pantalla, por el momento". Dejando siempre una puerta abierta a posibles aventuras profesionales.

Pero si Belén ya enamora delante de las cámaras en sus proyectos audiovisuales también lo hace cuando se enfrenta a la alfombra roja.

Icono de estilo

En su reciente aparición en el Festival de cine de Málaga causó auténtico furor con un look en rojo fuego con el que se convirtió en una de las mejor vestidas de la noche. Sin embargo, Belén aprovecha estas ocasiones para ponerse al día de lo que ocurre en la industria: "Aunque estos eventos son más para encontrarse con amigos, conocidos y colegas de profesión, lo cierto es que ayudan a saber en qué está trabajado cada uno y en conocer futuros proyectos que están empezando a cocinarse".

Su armario para esta primavera está cargado de básicos como los vestidos florales maxi o las blusas de lino que podrá combinar con collares de varias longitudes. Todo ello, cómo no, de una de sus firmas preferidas, Amazon Fashion. "En cuestión de moda me gusta ser fiel a mí misma", asegura. Lejos de querer ser alguien que no es, Belén utiliza la ropa para trasmitir su personalidad: salvaje, atrevida, rebelde, sexy y muy potente.

Sin duda, Belén Écija es una de las actrices con más proyección de nuestro país y si quieres seguir sus pasos no tienes más que seguirla en su cuenta de Instagram.