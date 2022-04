ASAP Rocky, novio de Rihanna, arrestado en Los Ángeles por disparar a una persona

Malas noticias para ASAP Rocky y Rihanna. Según informan varios medios estadounidenses, el rapeo ha sido arrestado por la policía de Los Ángeles debido a un altercado ocurrido el año pasado y que ha sido investigado durante todo este tiempo. A través de un comunicado de la policía angelina se ha podido saber qué cargos se le imputan.

Según un comunicado de prensa, publicado el miércoles (20 de abril), "El 6 de noviembre de 2021, alrededor de las 10:15 p. m., ocurrió una discusión entre dos conocidos en el área de Selma Avenue y Argyle Avenue, en el área de Hollywood. La discusión se intensificó y resultó en que el sospechoso disparó un arma de fuego a la víctima. La víctima sufrió una lesión menor por el incidente y luego buscó tratamiento médico. Después del tiroteo, el sospechoso y otros dos hombres huyeron del área a pie".

Los detectives trabajaron para corroborar la información que se les dio y ahora ha sido cuando han procedido al arresto de A$AP Rocky. Ha sido acusado de asalto con un arma mortal (arma de fuego).

ASAP Rocky y Rihanna, en el foco de la polémica

Hace pocos días, la cantante se convertía en trending topic mundial cuando una cuenta de Twitter publicaba que ASAP Rocky le había sido infiel a la cantante en la Semana de la Moda de París.

Resulta que según esta cuenta, Rihanna lo dejó con ASAP Rocky durante la Semana de la moda de París porque lo pilló tonteando con la diseñadora Amina Muaddi. Esta ha sido la responsable de varias líneas de Fenty y también ha trabajado durante años con ASAP Rocky. Vaya, que sería tremendo si esto fuera verdad.

Pero ojito porque según dice esta cuenta de Twitter, la infidelidad se produjo en el restaurante Craigs de Los Ángeles donde van todas y cada una de las celebrities una y otra vez a cenar, comer y porque no abren para desayunar porque sino también. Pero la cosa va todavía más allá porque miles de personas en esta red social están diciendo que Rihanna debería demandar a esta cuenta por difamación y mentiras.

Días más tarde, la propia Amina contaba en sus Stories que todo era mentira: "Siempre he creído que una mentira infundada difundida en las redes sociales no merece ninguna respuesta o aclaración, especialmente una que es tan vil. Inicialmente asumí que este chisme falso, fabricado con una intención tan maliciosa, no se tomaría en serio. Sin embargo, en las últimas 24 horas me han recordado que vivimos en una sociedad que es muy rápida para hablar sobre temas independientemente de los hechos y que nada está fuera de los límites. Ni siquiera durante lo que debería ser uno de los momentos más bellos y célebres de la vida. Por lo tanto, tengo que hablar, ya que esto no solo está dirigido a mí, sino que está relacionado con personas por las que tengo un gran respeto y afecto. Mientras Rih continúa viviendo su vida de embarazo serena y mejor vestida y yo vuelvo a mi negocio, ¡les deseo a todos un hermoso fin de semana de Pascua!".