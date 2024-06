Así fue la aparición de Travis Kelce en el concierto de Taylor Swift en Londres

Por primera vez en toda su gira, hemos podido ver subir al escenario a su pareja, el jugador de fútbol americano Travis Kelce. Lo ha hecho antes de su canción 'I can do it with a broken heart' y, para ello, Kelce formó parte del trajeado cuerpo de baile que, cual película muda de los años 20, llevan a Swift a un diván tras su desmayo y tratan de recomponerla.