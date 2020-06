Angelina Jolie habla por primera vez de su separación de Brad Pitt

Angelina Jolie y Brad Pitt formaban una de las parejas de Hollywood más envidiadas. Parecía que lo tenían todo estaban enamorados, eran guapos y compartían seis hijos. Sin embargo, no era todo tan maravilloso como se veía desde fuera.

Y en septiembre de 2016 sorprendieron a todo el mundo con el anuncio de su separación cuando habían celebrado su segundo aniversario de boda y llevaban más de seis años juntos.

Durante estos casi cuatro años que han pasado desde su separación ni Brad Pitt ni Angelina Jolie han querido hablar mucho sobre el tema hasta ahora. Momento en el que la actriz ha decidido sincerarse y hablar de lo mal que lo pasó cuando se separaron.

Angelina Jolie ha concedido una entrevista al periódico francés Le Figaro donde reconoce los malos momentos que pasó tras la ruptura de su matrimonio con Brad Pitt. La actriz ha reconocido que cuando llegó su ruptura era porque "ya no me reconocía más. Me había convertido en... como decirlo, más pequeña, como insignificante, incluso aunque eso no se viera. Sentía una tristeza profunda, verdadera, estaba herida".

Parece que casi cuatro años después Angelina Jolie se ha repuesto. Asegura en dicha entrevista que interpretar a Maléfica le ayudó mucho en esos momentos tan duros porque "encarnar a un personaje poderoso puede ayudarte a reconstruirte cuando no te sientes en tu mejor momento".

Además, está muy agradecida a esta película de Disney porque los rodajes eran más cortos y eso le permitía pasar más tiempo con sus seis hijos, niños por los que está volcada siempre y por los que dice que "sus necesidades y prioridades son mi prioridad, estoy atenta a todo lo que les pueda influenciar y hacer daño".

La relación entre Brad Pitt y Angelina Jolie ya está mucho más relajada

Al principio de la separación no fue buen momento para ninguno de los dos. Salieron muchas noticias que aseguraban que Brad Pitt no tenía una buena relación con su hijo mayor. Además, durante estos casi cuatro años que han pasado desde que anunciaron sus separación han tenido sus más y sus menos, precisamente por la custodia de sus hijos. Pero, por fin, parece que han alcanzado un acuerdo.

El propio Brad Pitt ha comentado en alguna ocasión que su relación con Angelina estaba mucho mejor ahora que hace unos años. Ambos viven en Los Ángeles donde comparten la educación de sus hijos.

Angelina Jolie podría haber elegido vivir en Camboya o Francia, su madre era de ahí. Sin embargo, se decantó por su ciudad natal y por la ciudad en la que vivía su ex para poder facilitarles todo a sus hijos.