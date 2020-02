Las anécdotas más locas de las fiestas de los famosos

Los lunes por la mañana en la oficina, quitando a todos aquellos que no saben hablar de otra cosa que no sea fútbol, se suelen dedicar a recordar anécdotas del fin de semana. Las que te han liado tus hijos, dónde ha acabado la última borrachera de tu compañera juerguista, cómo ha ido el ligue de otra de ellas… a estas conversaciones se animan hasta las que no han hecho más que estar tumbada en el sofá dos días enteros viendo cualquier cosa de alguno de los canales de televisión o plataformas de contenidos a la carta que existen hoy en día. Hay lunes mejores y peores. Todo depende del nivel de las anécdotas y con qué se comparen, ¿verdad?

Inspiradas por este momento épico de la semana, el contrapunto perfecto (y salvavidas) contra la reunión semanal de resultados, contenidos, etc., hemos empezado a recopilar algunas de las historias más locas que los famosos han confesado en público. Ya sabemos la fama que tienen las fiestas de las celebrities, y la verdad es que nunca hemos tenido la oportunidad para comprobar in situ si lo que se cuentan son leyendas o por el contrario tienen mucho de realidad. Pero claro, atendiendo a las historias que hemos conocido al buscar las cosas más locas que les hayan pasado a las estrellas, tanto nacionales como internacionales, y la verdad con la que las cuentan, nos hemos dado cuenta de que deben ser increíbles. Si lo que pueden contar es así, como será lo que no cuentan...

Hay cosas realmente locas, de verdad. Y no solo pasa en fiestas de Hollywood con personajes internacionales. No, no. Si por algo somos conocidos los españoles es por nuestra tendencia al disfrute, y nuestros famosos se encargan de dejar el pabellón bien alto. Es difícil quedarse con una favorita porque el nivel de surrealismo está al nivel del mejor Dalí, así que prepárate para tirar de imaginación para recrear las perlas que te vamos a contar a continuación.