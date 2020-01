El efecto Ana de Armas o cómo convertirte en la nueva novia de Bradley Cooper

Nos remontamos a la noche del día de Reyes, el 6 de enero de 2020, cuando en Los Ángeles se celebraban los premios Globos de Oro 2020. Una noche mágica donde todas las miradas ya no estaban puestas, precisamente en Lady Gaga y Bradley Cooper, sino que todos estaban pendientes de dos nombres: Brad Pitt y Jennifer Aniston. Dos ex que se volvían a reencontrar en unos premios donde posaron en 19 como pareja, una de las más queridas de Hollywood. Un notición que quizá hizo que los allí presentes no se dieran cuenta de que algo importante estaba pasando.

Tan importante como que parece que a Lady Gaga le ha pasado lo mismo que le sucedió a su antecesora, la modelo Irina Shayk -quien tiene una hija con Bradley-. Según cuenta una fuente a la revista americana Popculture, Ana de Armas y el actor estuvieron muy acaramelados durante un rato mientras charlaban y reían en una fiesta previa a la celebración de los premios del cine.

Y es que parece que la popularidad de la actriz, nacida en Cuba, está creciendo como la espuma al convertirse en la nueva chica Bond y tras su gran debut en 'Knives Out', que le sirvió para pisar la alfombra roja de los Golden Globes el año pasado.

Ana de Armas & Bradley Cooper

chatting at the AFI Awards ceremony.

(January 3, 2020) pic.twitter.com/QW7T71cMys — Ana de Armas Updates (@ArmasUpdates) January 15, 2020

Hasta los clubs de fans de Ana de Armas y de Bradley están que echan humo en sus redes publicando la imagen en la que ambos aparecen hablando. La prensa nacional e internacional se ha hecho eco de una noticia que habrá llegado a oídos de Lady Gaga y que ya tiene una larga lista de memes.

Ana de Armas y Bradley Cooper!!!! Me pinchan y no sangro!!! WTF... https://t.co/BeleMNkcbC pic.twitter.com/1fOPYU96jO — melsolillo (@melsolillo) January 17, 2020

¿Habrá tenido ya una conversación con Bradley? o ¿habrán vuelto a cantar juntos 'In the Shallow' -la canción con la que se enamoraron- para olvidar todo sin importarles el resto del mundo?