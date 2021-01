Amanda Seyfried huye de Hollywood y se refugia en una granja

Siempre ha demostrado un gran amor hacia la naturaleza y los animales y parece que ha llegado la hora de que Amanda Seyfried cumpla su sueño. Y es que la actriz ha decidido abandonar el ritmo frenético de Hollywood y trasladarse a vivir a una granja al norte de Nueva York junto a su marido, el también actor Thomas Sadoski y sus dos hijos.

En una entrevista que concedió hace unos días al programa que la cantante Kelly Clarkson tiene, Amanda aprovechó para contar algunos detalles de su nueva vida y de los animales que tiene en su granja.

La actriz reveló que su perro Finn, al que siempre hemos visto acompañándola por todo el mundo, se ha convertido en el mejor amigo de un patito que vive con ellos también. A la pregunta de si su perro ha intentado comerse al patito, Amanda explicó que no, que son grandes amigos.

Además de un pato, Amanda también tiene ponis, caballos, cabras, burros, gallinas y un gato, vamos, casi como una familia más y con la que está disfrutando uno de los mejores momentos de su vida. No hay que olvidar que la actriz es muy reacia a hablar de su vida privada, excepto en ocasiones como esta en la que aprovechó para explicar cómo había sido tener a su segundo hija durante una pandemia.

En 2017 Amanda se casó en secreto con Thomas Sadoski tras conocerse mientras trabajaban juntos en la obra de Broadway 'The Way We Get By'. Al poco tiempo daba a luz a una niña, Nina, que tiene ahora tres años, y el pasado mes de septiembre a un niño del que se desconoce el nombre. Anteriormente, el actor estuvo casado con Kimberly Hope, de quien se divorció en octubre de 2015 después de ocho años juntos.

En lo que respecta a su trabajo, la actriz estrenará este 2021 en Netflix la película 'Things Heard and Seen', una historia sobrenatural sobre una pareja de Manhattan que se muda a un pueblo histórico del valle de Hudson donde descubren que una oscuridad siniestra pondrá en peligro su nuevo hogar y su matrimonio.