Amaia Montero reaparece por sorpresa en el concierto de Karol G

No hay que olvidar que hace dos años, la artista preocupaba a sus seguidores tras publicar en sus redes una imagen de ella en blanco y negro y muy desmejorada, acompañada con el siguiente mensaje: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?". La buena noticia es que Amaia Montero está recuperada y demostrando su enorme talento sobre los escenarios.