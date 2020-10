Adele deja claro que sigue soltera y que nada de nada con Skepta

Adele, como muchas celebrities, no vive en una burbuja y no es ajena a las noticias que se publican sobre ella. Así que horas después de que se asegurara que estaba saliendo con el rapero británico Skepta ha querido salir a desmentirlo.

Por supuesto, no lo ha hecho con un comunicado oficial pero, lo ha dejado más que claro con el post que ha publicado en su cuenta de Instagram. Un post en el que da las gracias por su participación en el programa SNL, fue de invitada el pasado sábado, y donde al final de su (no corto) texto escribe: "¡Feliz Halloween! Yo me vuelvo a mi cueva como la señora de los gatos (soltera) que soy. ¡Mucha paz hasta el año que viene!"

Con sentido del humor y de una manera diferente, Adele ha dejado claro que sigue soltera y sin compromiso. Y que todas esas personas que aseguran que está saliendo con el rapero británico Skepta es mentira.

A pesar de que son muchos meses de rumores sobre una posible relación entre Adele y Skepta, no hay nada de nada. Adele se separó de su marido Simon Konecki en 2019 y no tiene más que decir.

En este mismo post en el que ha negado cualquier relación, Adele ha querido enviarles mucha suerte a los estadounidenses en las elecciones presidenciales, cuyo ganador se sabrá el próximo 3 de noviembre.