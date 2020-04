Actrices y cantantes que han probado suerte con sus aficiones

Scarlett Johansson

La actriz mas conocida en los últimos años por interpretar al personaje de Viuda Negra en las películas de Marvel 'Los Vengadores' también probo suerte en el mundo de la música, en el año 2006 grabó su primera canción, 'Summertime', una versión de la canción de George Gershwin para un disco recopilatorio donde varios artístas de Hollywood versionaron sus canciones.

En el año 2007 Scarlett presentó en Coachella su canción 'Just Like Honey'. Finalmente en el año 2008, presentó su primer disco 'Anywhere I Lay My Head'. En 2009, grabó el que fue hasta la fecha su segundo y último álbum: 'Break Up'.