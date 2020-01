6 peinados de premio (y los consejos para copiarlos)

La temporada de premios es la pasarela perfecta donde echarle un ojo a todo lo que querremos llevar en los próximos meses. No solo en moda, sino también en make up y pelo. Por eso hemos pasado revista a los looks de las actrices en las galas de los Premios Feroz y Forqué para detectar cuáles son los cortes y los peinados estrella de la nueva temporada. Repasamos una a una todas las opciones más trendy y vamos un paso más allá: los estilistas de L’Oréal Professionnel nos cuentan cómo conseguirlo paso a paso y todos los trucos y productos que necesitas para un resultado perfecto.

Paz Vega: Long bob clásico

Sin duda uno de los hits de la temporada es el regreso de la media melena clásica. Llámala como quieras: long bob, blund bob… Esta tenencia admite tantos nombres como texturas, tipos de pelo y acabados. Por eso, su mayor ventaja es que puede adaptarse a cualquier estilo de mujer. En este caso Paz Vega, luce una melena midi a la altura baja de la nuca que se integra perfectamente realzando y alargando su cuello.

* ¿Cómo conseguirlo? “El peinado que lució la actriz en los Premios Forqué requiere un trabajo de brushing para alisar la cutícula respetando su volumen natural”, nos explica Manuel Ferreres Cabañero desde el Salón FIVE de La Vall d’Uixó (Castellón). El producto también es muy importante para lograr acabados naturales y a la vez duraderos. “Trabajamos las raíces con Volume Lift para conseguir volumen y Liss Control de medios a puntas para tener control con acabado natural. Para terminar le damos un toque de Air Fix para aportar brillo y sujeción en la zona de patilla. La asimetría en el peinado es todo un acierto”.

* Un plus. Podríamos darle un giro con más personalidad, sujetando la zona retirada con Extreme Splash para dar un toque más wet al peinado.

María Valverde: midi con capas, súper versátil

Este tipo de melenas resulta muy fáciles de peinar y nos permite trabajar infinidad de looks: desde ondas o estilos trabajados con los dedos y algo de producto de styling, hasta efectos naturales dejando secar al aire. Un corte ideal si no quieres (o puedes) dedicarle mucho tiempo y no tener jamás un “bad day hair”.

* ¿Cómo conseguirlo? El estilo de peinado que lleva María en la foto se crea aplicando, para empezar, Beach Waves o Constructor sobre el cabello mojado. “Son dos ejemplos de sprays texturizantes que nos van a ayudar a trabajar el look”, aclara Déborah Álvarez, de Déborah Álvarez Estilistas (Ciempozuelos, Madrid). “Después de secar el cabello en su totalidad, se trabajan las ondas con tenacilla de una forma suave, ligeramente marcadas para crear un look glamuroso con efecto natural. Y, para terminar aplicaría Mythic oil, nuestro producto más exclusivo, para aportar nutrición y brillo y dejar las ondas disciplinadas”. Para finalizar, un toque más de Beach Waves que, además de texturizante, es un producto genial para utilizar como acabado gracias a su suave fijación.

* Un plus. “Este look podría quedar genial con un suave balayage en tonos miel. Le aportaría muchísima luz. También podríamos utilizar uno de los servicios que más vendemos en nuestro Salón: Instant High Lights para romper con el tono en zonas específicas o hacer resaltar el corte en aquellas zonas que nos interese e incluso para potenciar o suavizar zonas del contorno facial”, señala Déborah.

Toni Acosta: wet hair

El peinado con efecto “wet hair” con raya en medio que eligió Toni Acosta para asistir a los Premios Feroz es un look muy moderno y muy fácil de hacer si tienes un evento en el que quieras destacar. De hecho, lo hemos visto a infinidad de celebrities como Jennifer López , Rihana , o Kim Kardasian entre otras y en pasarela.

*¿Cómo conseguirlo? Rosa Clavijo, de Identy Peluqueros (en Salamanca), nos da las claves: primero lavamos el cabello con Mythic Oil de L’Oréal Professionnel, que deja una textura brillante y, a continuación, ponemos una mascarilla de la misma gama que nos ayuda a controlar el encrespamiento. “Luego, con el cabello húmedo, aplicaremos de medios a puntas una pequeña cantidad de Liss Control, que controla el volumen y alisa el cabello encrespado. El siguiente paso es secar con el secador, hacer una perfecta raya en medio y pasar la plancha Steampod que retiene los niveles de hidratación, sella la cutícula y deja el cabello con un brillo sublime. Por último aplicaremos Fix Design Spray en las raíces de al lado de la raya y en los laterales. Es un producto de alta fijación para zonas localizadas con un acabado de brillo natural”.

*Un plus. Este tipo de peinados luce muchísimo más con una coloración de mechas Bronde o Golden Brunette en cabellos más oscuros, o un balayage con reflejos dorados o mantequilla en los más claros. Y siempre podremos sujetar los laterales con algún accesorio con brillantes para dar un toque glam.

Vanesa Romero: ondas rotas

Las ondas llevan varias temporadas imponiendo su ley, especialmente en las melenas extralargas, y no parecen dispuestas a pasar de moda. Son naturales, favorecedoras y van bien en cualquier circunstancia (desde el evento más elegante a la cita más casual) Vanesa Romero luce un look con el tipo de ondas que se llevan este año, que se caracterizan por ser más abiertas y relajadas.

*¿Cómo conseguirlo? Nuria Púa, de Morla estilistas (Móstoles) nos lo detalla: “Para empezar aplicaremos Beach Waves en medios y puntas para darle esa textura tan deseada y una mayor durabilidad al peinado. Utilizaremos tenacilla en vez de plancha para evitar el efecto tirabuzón, direccionando cada sección en un sentido distinto. Al finalizar, abriremos las ondas con las manos o con el secador para que queden desestructuradas y fijaremos con laca Infinium”.

* Un plus. Un truco para realzar este peinado con raya al medio es dar toques de luz con reflejos dos o tres tonos más claros en los contornos y de medios a puntas. Así conseguiremos darle más movimiento y luminosidad a todo el cabello, además de suavizar los rasgos.

Marta Nieto: trendy updo

Los recogidos siempre tienen su espacio en los grandes eventos y ceremonias, pero hace ya tiempo que se saltaron el protocolo e invadieron también el día a día. La clave está en conseguir un efecto casi descuidado pero (¡ojo!) nada improvisado.

* ¿Cómo conseguirlo? “Antes de realizar un recogido en cualquier cabello para mí, el primer paso es hacer una buena base previa de peinado –explica Virginia García, del Salón Voga-Estilistas (Zaragoza)–. Para ello hemos utilizado Pli Shaper, unos de mis productos preferidos, ya que deja el pelo perfecto para poderlo trabajar y marcar y crea la base perfecta para cualquier tipo de peinado o recogido. Una vez realizado el marcado con tenacilla, hemos dividido la cabeza en tres secciones, zona de flequillo, zona alta o coronilla y nuca y hemos ido trabajando cada una de las secciones enrollando mechones y los hemos ido dirigiendo hacia un lado. Después hemos ahuecado más la zona de flequillo para crear una especie de tupé y ¡listo! Para dar un toque final y asegurarme de que el volumen siempre va a seguir en su sitio y la textura perfecta durante toda la gala he utilizado polvos Súper Dust”.

* Un plus. Ese peinado resaltará mucho más con un sutil toque de color para crear textura y profundidad. Con Glow, el color de L’Oréal, conseguiríamos ese toque que perfecto que nos lleve directas al éxito. ¡Este look tan natural y retirado es perfecto para lucir unos pendientes de infarto!

Mina El Hamani: Wavy Shaggy Hair

El cabello rizado está viviendo una época de esplendor. Nos encanta porque tiene ese aire salvaje y rebelde… Pero precisamente por eso mismo, muchas veces es tan difícil de manejar. Si quieres un look ganador apúntate al de la actriz de “Élite”: rizos shaggy, con un corte capeado y el flequillo enmarcando el rostro.

*¿Cómo conseguirlo? Verónica Zamora, de Inés Peluqueros (Villajoyosa) nos detalla el paso a paso para lograr ese aire indómito pero, a la vez, perfectamente controlados. “Aplicamos en raíces Volume Lift y en medios y puntas Spiral Queen. Secamos al aire con secador y terminamos con un marcado de tenacilla. Para peinarlo, lo trabajamos con dos tamaños de tenacilla, para así crear varias texturas de onda”.

*Un plus. Mejoraremos su imagen realizando un sutil balayage, donde posteriormente realizaremos la técnica LaFrench, combinando 2 tonos, uno oscuro para el tono base y uno medio para las zonas de luz de la magnífica coloración traslúcida Majirel Glow.

Agradecimientos: Verónica Zamora, de Inés Peluqueros (Villajoyosa) / Virginia García, del Salón Voga-Estilistas (Zaragoza) / Nuria Púa, de Morla estilistas (Móstoles) / Rosa Clavijo, de Identy Peluqueros (en Salamanca) / Déborah Álvarez, de Déborah Álvarez Estilistas (Ciempozuelos, Madrid) / Manuel Ferreres Cabañero del Salón FIVE de La Vall d’Uixó (Castellón).