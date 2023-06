Se confirma la relación entre Shakira y Lewis Hamilton (según la revista 'People')

Eso sí, de momento, no hay ninuna foto de un beso entre ambos, que es lo que se espera para que la relación sea realmente oficial. Los rumores empezaron cuando, hace apenas unas semanas, Shakira acudió a las carreras de Fórmula 1 en Miami junto a Tom Cruise. En un primer momento, se pensó que podría ser el actor su nueva ilusión, pero un gesto cariñoso del piloto, que le rodeó la cintura, enterró los rumores de un affaire con Tom Cruise y los avivó con Hamilton. Después Shakira regresó a Barcelona para ir a ver otra de sus carreras y desde entonces no hay día que la prensa no hable de ellos.