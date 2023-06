María Pombo se abre en canal: esta es la cara B de la esclerosis múltiple

“Me sale y necesito dar explicaciones a mi comunidad. Me sale así porque ya los considero mis amigos virtuales y merecen estar al tanto de ciertos temas. Con la esclerosis, podría no haber contado nada pero, mientras no me intenten limitar por tenerla… Por ejemplo, una marca de alcohol con la que iba a trabajar, por la esclerosis, finalmente no quiso contratarme. Mi neurólogo me había confirmado que sí podía beber en pequeñas cantidades y, con la acción casi cerrada, se echaron atrás porque determinaron que era ‘paciente de riesgo’ o algo así”, cuenta a la revista.