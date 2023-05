La reconciliación de Bennifer fue cosa de la madre de Jennifer Lopez

"El álbum (que se llamará 'This Is Me... Now') trata de capturar esos momentos en el tiempo. Enamorarse y vivir ese momento, y 20 años después intentar capturar lo que fue ese momento, que fue algo muy diferente", ha añadido. Deseando estamos de conocer cómo sonarán las canciones de ese disco, que analizaremos con lupa como si se tratara de un manuscrito enigmático.