Encuesta Stilo: Estas son las 10 madres con más estilo de España... y del mundo

Solo quedan unos días para celebrar el Día de la Madre y, en una fecha tan especial, hemos querido consultar entre nuestras lectoras cuál es para ellas la mamá con más estilo y clase, no solo de España, sino del resto del mundo.

Y es que, convertirse en mamá no tiene por qué ser sinónimo de perder el glamour o la elegancia, todo lo contrario. Muchas de las famosas que están en esta lista ha demostrado que, incluso embarazadas, han destacado por tener un estilo vistiendo y unos outfits que causan admiración entre sus admiradores, tanto dentro como fuera de España.

Otra de las cosas buenas de nuestro ranking es que es muy variado, en él entran modelos y actrices a las que vemos siempre impecables pero también en su día a día, yendo a la compra o a pasear a sus hijos y con un denominador común: saben combinar estilos elegantes con otros más casual y deportivos.

Así que, estas son las 10 madres con más estilo. ¿Qué opinas tú?

Elsa Pataky: Convertida en todo un icono del boho-chic, la actriz madrileña ha sabido adaptar siempre su espíritu bohemio a esa sensualidad que tan bien le sienta. Tanto en la alfombra roja como cuando la vemos con sus hijos, Elsa da en el clavo. ¿Sus prendas fetiches? Los mini vestidos estampados, los vaqueros cortos y las botas de cowboy.

Paula Echevarría: No podía faltar en nuestra lista. Durante su último embarazado nos ha regalado looks increíbles, siempre a la última y sin perder nunca el glamour. A la actriz le encantan los botines con tachuelas, las camisetas estampadas y los pantalones de cuero. Sobre la alfombra roja siempre acierta con prendas pertenecientes a diseñadores españoles o reinventando el clásico LBD.

Sara Carbonero: Ella misma define su estilo como 'slow life' y eso se traduce en buscar siempre ropa cómoda, sostenibles y dándole mucha importancia a los pequeños detalles. A la periodista le encantan los sombreros tipo fedora, los pañuelos y los botines de tacón cómodo. La estética ibicenca está muy presente en el armario de Sara, especialmente gracias a vestidos y blusas bordadas.

Amaia Salamanca: Es una de las reinas de la alfombra roja, donde opta siempre por estilos marcados y donde prevalece su gusto por lo clásico. A la actriz le gustan los minivestidos y los luce en toda su variedad de modelos, cortes y colores. En su día a día, Amaia suele llevar prendas con cierto aire rockero, especialmente botas moteras, cinturones anchos y pantalones pitillo.

María Pombo: No podía faltar en esta lista una de las influencers del momento y con un estilo muy personal. A la hora de vestir busca siempre la comodidad y suele posar con conjuntos del día a día, desenfadados y a la vez muy estilosos. Las prendas por las que más se decanta en invierno son los jerséis oversize, y en verano es más de faldas y blusas.

Irina Shayk: La modelo rusa encabeza la lista de las mamas internacionales con más estilo, algo totalmente normal a la vista de todos los outfit que le hemos estado viendo los últimos meses. A Irina no hay tendencia que se le resista, desde las botas militares, de estampado de cebra, las minifaldas estilo college o los trajes de chaqueta de diferentes colores. Cuando va a una fiesta suele elegir diseños largos con grandes aberturas para lucir sus infinitas piernas.

Blake Lively: La actriz nos ha regalado grandes momentos estilísticos, como esos trajes con chaleco y corbata ancha, trajes masculinos estampados a cuadros o top transparentes. Le encantan las botas con cordones o tachuelas y para su día a día elige siempre la comodidad y frescura que le aportan los vaqueros combinados con camisetas o los vestidos largos estampados.

Angelina Jolie: La actriz es famosa por su predilección por los colores neutros como blanco, negro, gris o camel. Y si bien a veces varía los tonos en la alfombra roja, con algún rojo llamativo o un verde esmeralda, suele ser fiel a su estilo neutral. Para los grandes estrenos cinematográficos escoge generalmente vestidos largos que marcan su figura. Entre sus favoritos destacan los de corte sirena.

Jessica Alba: Para el día a día, la actriz se decanta por looks cómodos con prendas básicas, mezcladas con prendas de temporada, con las que consigue estilismos perfectos, como por ejemplo el pantalón de pata ancha. También opta por vaqueros en todas sus versiones que combina con camisetas básicas, blusas o blazers. En la alfombra roja, Jessica acierta con vestidos largos y tejidos vaporosos en clave romántica.

Mandy Moore: La protagonista de 'This is us' apuesta por looks muy sencillos y nos recuerda lo importante que es tener a mano un mono de color negro para lucirse en una alfombra roja. Cuando sale a pasear o con su marido, Mandy apuesta por jeans amplios, camisas bordadas o chaquetas largas. Las bailarinas son uno de sus zapatos estrella y debe tener su armario lleno de ellas.

Kate Hudson: Un cuerpo tonificado a base de hacer deporte hace que la actriz pueda ponerse lo que quiera. En la alfombra roja la hemos visto con vestidos lenceros o de corte griego. Por no hablar lo mucho que apuesta por los escotes de vértigo o estampados florales. Su estilo californiano queda presente gracias a prendas blancas y accesorios de colores, sobre todo collares y sombreros.