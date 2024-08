Hemos encontrado en Zara el coletero de pelo perfecto para presumir en una fiesta

En verano nos apetece más jugar con distintos peinados, y por eso, hay un accesorio capaz de darnos un toque de glamour y sofisticación a nuestros looks. Estamos hablando de los coleteros de pelo, que han regresado con fuerza, no solo para acompañarnos en el día a día, sino para destacar en eventos más elegantes, como las fiestas de verano. Este complemento, que en su momento fue un símbolo icónico de los años 80 y 90, ha sido reinterpretado para adaptarse a las tendencias actuales, y su versatilidad lo convierte en la opción perfecta para aportar un toque fresco y chic a cualquier look veraniego.