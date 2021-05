Así es Zara Beauty, la colección de maquillaje que promete convertirse en tu favorita

Zara ya lo tenía pensado, solo era cuestión de tiempo. Si hace tres años nos sorprendió con una línea de labiales ahora lo hace anunciado el lanzamiento de toda una colección que ya se ha convertido en objeto de deseo. Bajo la premisa de "There is no beauty, only beauties" (no hay belleza, solo bellezas, en castellano). La firma y buque insignia de Inditex apuesta por la diversidad de género, raza y edad.

La marca ha presentado una exclusiva línea que cuenta con 130 cosméticos y que se ha realizado en colaboración con la maquilladora Diane Kendal. Será a partir del próximo miércoles 12 de mayo cuando salga a la venta la amplia colección que incluye diferentes tipos de labiales, paletas de sombras de ojos, paletas de iluminadores y coloretes, polvos bronceadores, pintauñas y brochas, entre otros.

La colección de productos para ojos, labios, rostro y uñas estará disponible en todo tipo de acabados, desde los más mate y empolvados hasta los más frescos y arriesgados, habrá para todos los gustos y tipos de pieles.

Hemos podido ver en la web que entre la línea habrá labiales mate de larga duración, también bálsamos de colores vibrantes o aceites labiales para aportar hidratación y volumen.

En cuanto a los ojos, las paletas están disponibles desde los tonos más llamativos hasta los más neutros. Una de las grandes apuestas de la marca son los esmaltes de uñas disponibles en 39 tonos, hechos con ingredientes naturales y con fórmulas de alta resistencia.

Porque si algo tiene claro Zara, es que quiere tener una línea de belleza que esté libre de crueldad animal y elaborados con fórmulas limpias en envases recargables y eso no nos puede gustar más.

“Cuando Zara me ofreció liderar la dirección creativa de Zara Beauty, vi una oportunidad para crear algo que todo el mundo querría utilizar. Zara siempre ha llegado a un gran público, y yo quería llevar esa misma gran visión al mundo de la belleza, con una colección que fuera limpia, sostenible y accesible para todos”, afirma la reconocida maquilladora Diane Kendal.

Kendal ha mostrado su orgullo por firmar esta colección que podrá adquirirse en su tienda online y en algunas de las tiendas físicas de la marca. “Haber podido desarrollar una línea de colorido tan extensa que aporta una gran sensación de diversión, mientras que se mantiene el respeto por los ingredientes de la más alta calidad, es algo increíble que realmente no ha existido antes. A través de esta diversidad de rostros y miradas, la colección celebra lo que creo que es más importante en nuestra industria: ‘There is no beauty, only beauties’ (No hay belleza, solo bellezas)”, apunta.

Además ha querido ir mucho más allá y ha preparado para este lanzamiento un portafolio de imágenes con una serie de 'looks' creados por Diane que celebran la diversidad de interpretaciones en torno a la belleza, capturadas por nueve fotógrafos: Steven Meisel, David Sims, Marilyn Minter, Oliver Hadlee Pearch, Zoë Ghertner, Craig McDean, Nadine Ijewere, Mario Sorrenti y Fabien Baron, donde cada uno de ellos comparten su propia visión personal de la belleza.