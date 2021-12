Paso a paso de la coleta de burbujas que llevó Victoria Federica de Marichalar en la fiesta de Moët & Chandon

No lleva ni un año de vida ‘oficial’ ante las cámaras y ya empieza a colarse entre las más elegantes de las listas. La hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar, Victoria Federica, es también de las mejor maquilladas ¡y peinadas!

Mientras sus compañeras de redes sociales recurren una y otra vez a la onda de sirena y al estilo 'messy' (sin peinar, que dirían los peluqueros), la sobrina de los reyes no duda en recurrir a elaborados recogidos que sabe que le favorecen muchísimo, como coletas y moños altos, bien tirantes. Demuestra con ello que tiene un estilo propio y que no le molesta (es más, parece gustarle), ser un verso libre en la a veces aburrida exhibición de 'looks' en redes sociales.

Un buen ejemplo de esta elección fue la coleta de burbujas (o 'bubble ponytail') con la que coronó el vestido metalizado con transparencias que eligió para la fiesta Moët & Chandon Effervescence, en el Teatro Real de Madrid. En este posado, primero oficial junto a su novio, el DJ Jorge Bárcenas, estuvo soberbia.

EL PEINADO DE VICTORIA DE MARICHALAR

Los peinados tirantes y las coletas altas son dos estilos que Victoria tiene claro que le favorecen. Anoche, para acompañar el 'brilli-brilli' de su vestido, quiso sumar a la coleta unas burbujas que, si bien hace tiempo no vemos en pasarela, sí son un recurso habitual en otras 'influencers' como María Pombo o Paula Ordovás.

La autora del look, la estilista Patrizia Sánchez, que realizó el peinado para ghd, te cuenta cómo lo hizo.

Bubble ponytail o coleta de burbujas, paso a paso:

1. Sobre el cabello húmedo, aplica una crema de peinado con efecto alisador, buscando un acabado pulido.

2. Seca completamente el cabello. Mejor si es con un secador profesional con tecnología iónica, para evitar daños y encrespamiento.

3. Una vez seco, plancha el cabello con la styler ghd gold, puliendo muy bien la parte frontal.

Se llama ghd gold y lleva unos sensores en varias zonas de la placa que van vigilando el calor que emite para asegurar una temperatura óptima a 185˚C que minimiza el daño y la rotura del cabello.

4. Recoge el cabello en una coleta de caballo y ve ajustando el pelo con elásticos a lo largo de la coleta. Entre elástico y elástico, crea un poco de volumen para que se forme la burbuja.

5. Rodea los elásticos con pequeños mechones de cabello fijados con clips.

6. Para finalizar, un toque de 'spray' fijador.