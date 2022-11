Uber se alía con L'Oréal Paris y forma a sus conductores en el programa Stand Up contra el Acoso Callejero

Seguro que esta historia te suena... Vuelves a casa por la noche con el móvil en llamada con alguna amiga, las llaves en la mano pero escondidas, encomendándote a todo el santoral para no cruzarte con ningún 'gracioso' o pandilla de 'graciosos'.

Es habitual: La vuelta a casa por la noche es un momento en el que todas, alguna vez (por desgracia) lo hemos pasado mal. Que te sigan, que bromeen con la idea de hacerte algo, que te piropeen de forma grosera, que te corten el paso, que te toquen… Todo eso es considerado acoso callejero, no es una realidad que nos guste, lógicamente, y preferiríamos que no existiera pero, de momento, es lo que hay. Y hay que saber cómo defenderse y defender, si somos testigos de ello.

Ante estas situaciones, de siempre en el transporte público hemos encontrado aliados: taxistas, conductores de bus, etc. y, hoy más que nunca, lo serán. Porque ellos lo valen ;-) ¿Por qué decimos esto? Porque la empresa L’Oréal Paris tiene puesto en marcha desde hace tiempo un programa llamado Stand Up contra el Acoso Callejero. Y, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el día 28 de este mes, amplía su programa aliándose con Uber, la empresa de alquiler de coches con conductor por aplicación.

¿En qué consiste esta alianza?

Sostienen desde el gigante de la cosmética, y nosotras estamos cien por cien de acuerdo, que los conductores y conductoras de Uber pueden jugar un papel crucial para evitar situaciones de acoso callejero, sobre todo por la noche. Por ello, todos ellos, a partir del día 28 de este mes, podrán realizar la formación para sumarse al programa desde la aplicación interna de la empresa y, de ese modo, saber cómo actuar (tanto si lo presencian como si lo sufren).

El programa Stand Up contra el Acoso Callejero se creó en 2020 para ayudar a las mujeres a sentirse seguras y confiadas en la calle. El objetivo es educar al público sobre cómo intervenir en esas incómodas y violentas situaciones y construir espacios seguros e inclusivos para todos. Presente en 41 países de todo el mundo, en colaboración con la organización gubernamental Right to be, se han formado hasta la fecha 1,1 millones de personas en todo el mundo. El compromiso es formar a 1,5 millones antes de que acabe 2022.

Si tú también quieres entrar a formar parte de este equipo y tienes la app de Uber, durante la semana del 28 al 4 podrás recibir también la formación durante alguno de tus trayectos. ¡Vamos!