Trucos y consejos para maquillar de forma equilibrada ojos y labios

Hace tiempo que los maquilladores defienden a bombo y platillo que el maquillaje no tiene normas. Que debes usar aquello con lo que mejor te expresas y que la parte lúdica del maquillaje forma parte de tu estilismo como lo hacen un peinado chulo, unas sandalias 'trendy' o un par de pendientes.

Siendo esto así, no es menos cierto que muchas mujeres siguen usando el maquillaje para potenciar sus puntos fuertes y disimular aquello que menos les gusta. Por eso, hay ciertas normas de visagismo y color que todavía funcionan para que el maquillaje sea herramienta que favorece por encima de cualquier otra cosa.

Estamos acostumbradas a que nos digan cómo aplicar el colorete para estilizar los rasgos o cómo poner la máscara de pestañas para hacer un ojo más rasgado. También hemos escuchado muchas veces que para que haya cierto equilibrio en el rostro, se ha de elegir entre poner el foco en los ojos o ponerlo en los labios.

Pues bien, llegados a este punto, donde parecía que en maquillaje estaba todo dicho, nos topamos con una nueva norma que nos rompe los esquemas y nos interesa muchísimo. La propone la marca de maquillaje Kiko Milano, que sugiere: Dime qué tono de labial has elegido y te diré qué 'eyeliner' debes llevar.

¡Boom! A partir de ahora, que tengas claro que hay un estilo de delineado para cada tono de labios. O sea, que aparte de la clásica combinación labios rojos + 'cateye' negro, hay otras posibilidades que te permiten jugar con tus productos sin desequilibrar tus facciones o la información en las dos mitades del rostro. Lee lo que propone Kiko Milano, a ver qué te parece:

“A veces, el delineador eclipsa los labios, y viceversa”, argumentan y dan una solución: “Para que esto no suceda, ojos y labios tienen que ir a la par y equilibrarse; así solo uno de ellos será el centro de atención del 'look' de maquillaje, sin anular al otro”. Hasta aquí, ya lo sabíamos. El detalle viene cuando no se refieren a la intensidad del sombreado, sino a la forma y tono del delineado. Atenta:

Para conseguir el efecto de sintonía entre labios y ojos, hay que seguir la siguiente pauta:

1. Si utilizamos un labial intenso, el delineado de los ojos deberá ser fino

2. Cuando elijamos en los labios un color neutro, tipo 'nude', habrá que potenciar la mirada con un delineado más gráfico que aporte al 'look' un toque especial.

También se puede jugar con los colores y hacer 'eyeliner' en tonos atrevidos, como hemos visto a las actrices en el Festival de Málaga.

¿Cuál sería un buen ejemplo de 'match' perfecto? Por ejemplo, labios rosa nude con un 'cateye' divino, labios en marrón mate y delineado de color, boca roja clásica muy potente con un doble delineador negro…