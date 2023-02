El truco de las famosas para estar bronceadas en la alfombra roja de los Premios Goya sin tomar el sol

Siempre se ha dicho que, en época de crisis, suben las ventas de las barras de labios, consecuencia de una búsqueda por llevar una cierta alegría a la cara, a veces, difícil de encontrar. Pues bien, este año no podemos decir que los Goya nos hayan traído rostros con grandes labios maquillados, salvo ciertas excepciones, como es el caso de Lucía Jiménez. Cuando un maquillador se enfrenta a analizar todos los looks beauty de este tipo de alfombras rojas, entra en detalles y matices que, quizás muchos de nosotros, no nos demos cuenta. Con ese ojo clínico de artista, el maquillador de David Deibis, de Perricone MD, se ha dado cuenta de que el hilo conductor de los estilismos para el rostro de estos últimos Premios de la Academia del Cine no es el labial, sino el bronzer, dando como resultado un tipo de tono de piel atípico en febrero, pero que, como ocurría con las barras de labios en otros tiempos, le da un aspecto de jovialidad al rostro. ¿Serán los cosméticos de bronceado el nuevo pintalabios rojo?

De Penélope a Belén Cuesta



Y es que, aunque cada una ha apostado por diferentes tonos en labios u ojos, casi todas se han presentado en la alfombra roja con un claro bronceado e, incluso, “con reminiscencias del famoso contouring, que parecía que se estaba quedando atrás, pero lo he vuelto a identificar en muchos rostros”, comenta el maquillador de Perricone MD. “Actrices como Penélope Cruz, Amaia Salamanca o Belén cuesta, además de otras muchas, han pasado por el photocall de los Goya con el rostro enmarcado en los tonos tierra y resaltando mucho sus facciones, huyendo del colorete en tonos más rosados al que las famosas nos estaban teniendo acostumbrados en otros eventos de este tipo, como los Globos de Oro pasados”, añade el artista.



Llevar la tendencia a tu rostro



Viendo que es una tendencia y que, desde luego, le da al rostro vitalidad y esa sensación de habernos ido de vacaciones en plena ola de frío a una playa paradisíaca, David Deibis nos explica cómo conseguir un look parecido, aunque en nuestra casa o día a día lo vayamos a llevar de forma mucho más natural. ¿Lo positivo de todo esto? Solo necesitas añadir un producto en tu bolsa de maquillaje. “Yo aplicaría No Makeup Bronzer de Perricone MD. Se pueden usar dos técnicas según el efecto que queramos conseguir. Desde añadir unas gotas a tu base habitual para subirla de tono uniformemente, algo más parecido a lo que nos muestra Penélope Cruz, hasta llevarlo a la zona de los pómulos y arco superior de la frente para crear un contouring, pero más natural al que solíamos hacer hace unos años. El producto tiene un aplicador que permite conseguir ambos efectos y funciona con gotero, lo que hace un uso muy fácil”, expone Deibis. “Aparte, mi recomendación para que quede natural, es apostar por nuestras manos como herramienta de trabajo. Darán un acabado mucho más natural si usamos las yemas y se fundirá mucho mejor con nuestra piel. Lo haremos con ligeros toquecitos”, argumenta el experto maquillador.

Tono saludable y piel saludable



El producto que nos recomienda David Deibis nos encanta porque, además, no es solo maquillaje, sino tratamiento con color. ¿Cómo no nos va a encantar usar productos que nos cuiden la piel? No Makeup Bronzer es un bronceador en textura líquida y ligera que crea un aspecto saludable y da luminosidad sin dejar brillo o apelmazamiento. “La fórmula permite difuminarse fácilmente y se enriquece con vitamina C de efecto antioxidante y rejuvenecedor, así como con extracto de jengibre chino que aporta luminosidad y ofrece efecto perfeccionador”, concluye David Deibis.