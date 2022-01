En Tiktok las mujeres se están afeitando la cara y los dermatólogos tienen algo que decir sobre el dermaplaning

Si quieres, por curiosidad, entra a TikTok y busca qué sale al poner el ‘hashtag’ #dermaplaning. ¿Lista para el ‘shock’? Efectivamente: nada más y nada menos que 1,7 ¡¡BILLONES!! de visualizaciones. Chicas que se atreven a hacerlo en casa, las consiguientes reacciones de los dermatólogos, sesiones en vivo, tanto caseras como en consulta…

La locura del afeitado femenino (eso es el dermaplaning) está arrasando con todo y, desde aquí, vamos a intentar aclarar conceptos para que no haya malentendidos. Si bien a priori la idea de que una mujer pase una cuchilla por su rostro debería ser un no de entrada (un no rotundo, de hecho), preguntando a los que más saben de cuidado de la piel, nos enteramos que no necesariamente tiene que ser un no. Es un sí, pero depende. Depende quién, depende cómo y depende con qué.

¿QUÉ ES EL 'DERMAPLANING'?

En pocas palabras, el 'dermaplaning' es una delicada forma de eliminar vello y células muertas de la cara mediante el uso de una cuchilla especial, con una técnica concreta. En Japón lo idolatran como secreto de belleza milenario que es y que ya llevaban a cabo las ‘geishas’ y cuentan que durante la Edad de Oro de Hollywood también tuvo su momento, cuando Marilyn Monroe y Liz Taylor, entre otras, confesaron pasar por su rostro estas micro-cuchillas en pos de una piel más luminosa y uniforme.

Los dermatólogos llevan a cabo la técnica en consulta, como alternativa a dermoabrasiones y ‘peelings’, y la defienden porque supone un potente exfoliante que elimina las células muertas de la piel y la pelusa de la cara. Cuando retiramos la piel muerta y el vello (las mujeres tienen ambas cosas), eliminamos la barrera que se encuentra la cosmética para penetrar correctamente. Esa es solo una de las excusas para afeitarse la cara. La otra, eliminar el vello facial que tanto desespera. Mira, un ejemplo:

Su principal problema es que requiere un mantenimiento y aún hay pocos centros con dermatólogos especializados en la técnica. Además, si lo haces en casa, cuchilla en mano, puede empeorar el acné, de haber lesiones activas. La gran duda en torno al afeitado femenino es: ¿acabaré como la mujer barbuda? No. El vello facial no crece más fuerte ni más rápido por cortarlo con cuchilla, aunque sí puede dar esa sensación. “Es solo una ilusión óptica: al cortar el pelo por su parte más ancha, se ve más oscuro al principio”, aclara la Dra. Ana Molina, dermatóloga. Si te decides a hacerlo, es importante que sigas las instrucciones. Aquí te las resumimos y, más abajo, te proponemos algunas opciones de cuchillas para hacer 'dermaplaning' que puedes comprar online:

'DERMAPLANING' PASO A PASO:

1. Limpia bien la piel

2. Coloca la cuchilla paralela a la piel y con una ligera inclinación para que pueda raspar suavemente y llevarse las células muertas y la pelusilla.

3. Pasa la cuchilla a poquitos, con movimientos suaves de dentro hacia fuera, siguiendo la dirección del vello, evitando contorno de ojos y labios, párpados y nariz.

4. Al terminar, hidrata muy bien la piel pero no apliques retinoides ni ningún otro ácido exfoliante.

5. Limpia correctamente la cuchilla y guárdala bien seca y con algo que la cubra y no deje que el polvo se deposite encima.

IMPORTANTE: Esta técnica puede realizarse un par de veces al mes, no más. Cada vez que te lo hagas, recuerda no saltarte la protección solar al día siguiente.