Cómo copiar la trend #sunburnblush de TikTok sin dañar tu piel

Está petando TikTok, lo llaman 'the healthy sunburnt look' y, si no fuera porque esta expresión que, literalmente, significa el look 'quemadura solar saludable' es un oxímoron como una montaña, podemos entender lo que pretenden.

Esta nueva ‘trend’ de maquillaje, cuya máxima abanderada es la modelo Hailey Bieber (46,4 M en Instagram), pretende recrear ese aspecto que tiene tu rostro los primeros días de sol, cuando las mejillas se encienden y enrojecen y son el preludio de un bronceado veraniego más intenso.

En Stilo sabemos que de la quemadura solar hay que huir como de la peste, de hecho solo aceptamos la posibilidad de proteger la piel los 365 días del año como forma de dar esquinazo a los daños del exposoma, y proponemos con fervor el uso de autobronceador para aquellas que se hayan quedado ancladas en los ochenta, cuando si no estabas torrada es porque estabas enferma.

CÓMO RECREAR EL 'SUNBURN BLUSH TREND' DE TIKTOK

Pero volvamos al look de maquillaje del que todas hablan en Instagram y Tik Tok: se trata de imitar sobre tu blanca piel el efecto de los primeros días de sol. Tenemos que decir que, pese a tener claro que es una moda y que no anima a la gente a quemarse a propósito, no nos convence demasiado como concepto. Teníamos suficiente con el look 'sunkissed', que se conseguía con polvos de sol y un poco de iluminador y quizá no era necesario copiar un eritema solar… ¡Pero así es TikTok! Esperemos que nuestras dermatólogas favoritas no estén leyendo esto.

El truco está en pintar unos toques de colorete rojizo sobre el puente de la nariz y en lo alto de las mejillas, insistiendo en la parte más interior, al contrario que solemos hacer con los polvos del sol, cuya estrategia se centran en las sienes. Para hacerlo rápidamente, como en la mayoría de los vídeos que vemos de esta ‘trend’ en Instagram y TikTok, basta con tener un colorete de barra (o un colorete normal y una brocha suave para difuminar).

Para que quede 'on point', el tono del colorete tiene que ser más bien encendido, mejor en la gama de los frambuesas que de los corales.

AHORA ELIGE TU COLORETE EN BARRA:

3INA MAKEUP The No - rules stick en tono 362 (hay ocho diferentes). Se puede usar como colorete, en los párpados y en los ojos. Es cremoso, suave y fácil de aplicar. Para más datos, apto para veganos.

NUDESTIX Nudies Bloom All-Over Dewy Color en tono Bohemian Rose (hay seis más). Es barra polivalente para los ojos, las mejillas y los labios que incluye brocha para difuminar. De larga duración y resistente al agua. Apta para veganos.