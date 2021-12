Tamara Falcó toma el sol en invierno para conseguir buenas dosis de vitamina D y fortalecer el sistema inmunológico

Hace pocos días, 'bicheando' por Instagram, nos topamos con Tamara Falcó echada en un banco, con la sudadera puesta (y las mangas subidas), con cara de sol-solecito-caliéntame-un-poquito y no pudimos evitar preguntarnos si sabría lo que estaba haciendo. Teniendo a una madre con tal nivel de preocupación sobre su salud y su aspecto físico presuponemos que sí, que conoce las bondades del sol de invierno pero, por si acaso, como no eres tú Tamara Falcó ni tienes una madre como La Preysler, si te sientes un poco 'pez' ante este importante asunto, venimos a darte una explicación.

SOL PARA CONSEGUIR VITAMINA D

Con la Ómicron en el cogote y, en todo caso, desde hace casi dos años, tenemos más presente que nunca la importancia de poseer un sistema inmunológico fuerte, que plante cara a los virus, incluso les niegue la entrada a nuestro organismo. Para ello, ya se sabe que las claves son sencillas, al menos sencillas de contar: vitaminas y antioxidantes por un tubo (mediante una dieta en la que haya importante presencia de verdura y fruta), un buen descanso nocturno (al menos siete horas, intentando que sea lo más reparador posible), cierto control del estrés y despedirse de hábitos tóxicos.

A este combo ganador, los expertos insisten que hay que sumarle una variable en la que existe cierta confusión 'internetera' pero que está más que clara: hay que tomar el sol. En invierno también. Mejor dicho, sobre todo en invierno. Y cuando decimos “tomar el sol” no decimos tumbarse en una toalla en bikini en la azotea de tu casa, no. Decimos algo tan sencillo como permitir que el sol te dé al menos quince minutos en alguna zona de tu piel (de cintura para arriba) en la que no te hayas puesto protección solar.

PROTEGER EL ROSTRO DEL SOL, LA MEJOR ESTRATEGIA ANTI-EDAD

Ya sabemos que estás pensando. Nos pasamos la vida y los 'posts' insistiendo en la importancia de proteger la piel del sol los 365 días del año para evitar el envejecimiento prematuro de la piel que se manifiesta en forma de manchas, arrugas y falta de firmeza. Sin embargo, en inverno hay que pasar tiempo al sol para producir la cantidad recomendada de vitamina D. La tendencia es tan guay que tiene hasta nombre: 'sungazing'. Consiste en tomar baños de sol de forma responsable para mejorar nuestra salud. Responsable quiere decir solo una cantidad determinada de minutos al día, durante el amanecer o atardecer. Esta estrategia parece ser altamente beneficiosa para absorber vitamina D sin dañar nuestra piel. Y tan verdad es esto como lo dicho anteriormente.

Es decir, la piel del rostro y el escote hay que protegerla durante todo el año porque el filtro solar es la mejor crema anti-arrugas que existe pero, a la vez, hay que permitir que el sol se pose durante un rato cada día sobre una zona de piel desnuda y sin crema de protección solar. Para que el cuerpo sintetice la cantidad recomendada de vitamina D que contribuye a tener un sistema inmunológico fuerte hace falta que, cada día, expongamos los brazos o las manos al sol durante, al menos, quince minutos. Como Tamara, subiéndonos las mangas de la sudadera.

Así, nuestro rostro seguirá protegido de los daños de la radiación ultravioleta, no acumularemos daños en el ADN y estaremos fuertes como Super Ratón.