Tamara Falcó propone el peinado perfecto para disimular que no llevas el pelo limpio

Desde el siglo pasado sabemos que no hay mejor truco que el efecto ‘wet’ (húmedo) para disimular que tu pelo está sucio. Ya sea porque no has tenido tiempo para lavarlo, o no podías mojarte la cabeza por el motivo que fuera, hay días que hay que disimular. Si buscas en Google cómo crear el efecto 'wet', verás que muchos lo resumen como “un poco de agua y gel fijador” pero si quieres que quede bien bonito, como lo luce Tamara en la foto que hemos rescatado de su Instagram, lo mejor es seguir ciertas instrucciones expertas.

EL PEINADO DE TAMARA FALCÓ:

El efecto 'wet', que básicamente consiste en repeinar la melena hacia atrás con ayuda de algún gel de peinado, dejando que se noten las marcas del peine o de los dedos, puede tener dos versiones. Cuando la melenita es corta, como la de Tamara, puede llegar hasta la punta. Si es más larga, se puede combinar húmedo y seco.

Uno de los mejores peluqueros del mundo, Eugene Souleiman, que hizo este peinado por primera vez para una pasarela internacional, lo define así: “Es un peinado de gran precisión, pulcro y con un punto masculino”. Para poder recrearlo en casa –no siendo el día del pelo sucio, ojo- hay que empezar por alisar el cabello, si no se tiene de manera natural. Con ayuda de una crema 'anti-frizz', secador y quizá unas pasadas de plancha, el objetivo es dejar la melena como la de una japonesa. “Después, toma una pequeña cantidad de gel de peinado, extiéndelo por las manos y comienza a meter los dedos por las partes frontal y laterales de tu cabeza, pegadas al cráneo”, indica.

¡Atención! Si tu pelo es de la longitud del de Tamara, aplica el gel hasta la punta. Si es largo, sólo en las raíces, para que las puntas de la melena queden limpias y naturales. “Es importante que la diferencia entre la parte húmeda y la seca no sea muy brusca, sino que se aprecie una sutil transición. Para ello, es básico un movimiento de las manos extendidas que bajan suavemente de la parte alta de la cabeza hasta mitad de la cabeza, sin llegar a la nuca. Cuanto más presiones, más se moja el pelo, así que concéntrate en hacerlo de forma suave a medida que vas bajando las manos”, advierte.

El truco experto de Souleiman, válido para emular a Tamara:

“Si pasas un peine de púas anchas desde la frente hacia atrás y por los lados, la mezcla es más precisa. Cuando el peinado esté listo, fíjalo con una bruma de laca”.