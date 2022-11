Conoce la acción solidaria de Intimina contra la brecha menstrual

Aunque aquí nos quejemos de los impuestos que gravan compresas y tampones, existe una realidad infinitamente peor. Y es que, a día de hoy, más de 500 millones de mujeres y niñas en el mundo (de hecho, también en España), no tienen cubiertas sus necesidades básicas de higiene íntima. O no conocen los productos o no tienen acceso a ellos.

No cuenta todo esto Intimina, empresa que te sonará porque es uno de los fabricantes de copas menstruales y entrenadores del suelo pélvico más conocidos. Este año han querido embarcarse en un precioso proyecto social que tiene como objetivo tratar este problema, al que se conoce como brecha menstrual.

Para hacerlo, han rodado un corto documental llamado “The Menstrual Gap” en Kibera Slums, Nairobi (Kenia), donde el 65% de las mujeres no tienen acceso a productos de higiene menstrual. Ni tampones, ni compresas, ni copas.

Este corto es solo el pistoletazo de salida de una acción solidaria a la que puedes sumarte, si quieres, que reivindica la desigualdad a la que se ven sometidas las mujeres en muchas zonas del mundo por tener la regla.

La situación en Kenia

En el país africano, casi 7 de cada 10 mujeres no usan productos de higiene menstrual, ya sea porque no se los pueden permitir o porque no saben de su existencia. Allí esos productos son un lujo y, por ello, nos cuentan desde Intimina, muchas chicas se ven obligadas a dejar sus estudios, aceptar matrimonios forzados, e incluso recurrir a la prostitución.

Un dato que provoca escalofríos: el 10% de las chicas adolescentes de este país han mantenido relaciones sexuales para poder conseguir productos para la regla. Por no hablar de que, además, la falta de estos productos a menudo provoca infecciones o absentismo escolar: las niñas no quieren ir al colegio porque les da vergüenza que los demás sepan que sangran esos días.

¿Te sumas a acción solidaria?

El corto dura 13 minutos y, tras su presentación el día 19 de octubre, comenzó el periodo de viralización. El objetivo es dar visibilidad a la pobreza menstrual, que afecta a 1 de cada 4 niñas en todo el mundo y al 20% de las mujeres en España. La iniciativa pretende concienciar pero también tiene un fin solidario, que es lo que venimos a contar hoy aquí:

Intimina se ha comprometido a que, por cada vez que se comparta en redes sociales –usando el hashtag #TheMenstrualGap-, donarán 1€ a la ONG Save a Girl Save a Generation.

La campaña acaba el 19 de noviembre, así que ¡¡vamos!! Participemos en masa…

Por cierto… ¿Alguien te ha contado cómo contribuyen las copas menstruales a luchar contra la pobreza menstrual? Para empezar, por una cuestión de ahorro económico, ya que la copa puede durar hasta 10 años, minimizando en un 75% los gastos en otros productos. Además, son seguras porque están hechas de silicona de grado médico, un material hipoalergénico no poroso que previene el crecimiento bacteriano, por lo que en lugares con mucha humedad o calor, evita la proliferación de infecciones.

Por último, es una opción sostenible: al ser reutilizables, permiten reducir los residuos menstruales y marcar una gran diferencia a nivel medioambiental.