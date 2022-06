Los mejores fotoprotectores respetuosos con los corales y el océano

Un envase de fotoprotector es uno de los lugares donde más reclamos vas a encontrar. Factor de protección contra los rayos UVB, sello UVA, apto para niños, water resistant, añadidos para el cuidado de la piel… Ahora se suman a todos estos claims los de “respetuoso con el océano” y/o “reef friendly”, entre otros.

Aunque no se trata de ningún sello oficial, cuando veas en un packaging de un producto de protección solar “protege los corales” o “sea friendly”, podrás entender que ese producto contiene unos filtros solares que no perjudican la flora y fauna marina. Y es que los residuos que dejan algunos de los ingredientes más comunes de un tipo de protectores solares están dañando el coral, además de los peces y vegetación marina.

Este compromiso “reef friendly” es algo voluntario para los laboratorios, aunque en Hawaii sí existe la normativa para los protectores solares que contengan sustancias químicas potencialmente tóxicas para los arrecifes de coral y otros organismos marinos. No hay que olvidar que de su salud depende la biodiversidad de nuestros océanos.

CORALES EN PELIGRO

"Las cremas solares pueden contener ingredientes dañinos para los organismos marinos. Aunque el efecto más conocido de estos productos es el “bleaching” o blanqueamiento de los corales, también afectan a otros organismos interfiriendo en el correcto funcionamiento hormonal. Estos hallazgos revelan la necesidad de investigar y elaborar recetas que sustituyan los componentes dañinos de las cremas solares por otros favorables para el medio ambiente", explica Teresa Uribe, del Instituto de Investigación en Medio Ambiente y Ciencia Marina.

La regulación hawaiiana –la más exigente en este terreno- limita el uso de determinados filtros solares ya que se estima que, en los últimos 30 años, se han destruido un tercio de los arrecifes. “Entre 6.000 y 14.000 toneladas de crema solar se liberan cada año en áreas de arrecife de coral potenciando su blanqueamiento y consecuentemente, la muerte del coral. Más del 25% de las especies marinas dependen de los arrecifes de coral durante al menos una parte de su vida", alerta por su parte Mark Eakin, investigador de la Agencia Nacional de Océanos y Atmósfera de Estados Unidos.

La parte de responsabilidad que tienen ciertos filtros solares viene dada por el uso de dos sustancias, principalmente:

1. Oxibenzona (también Benzofenona-3 o BP-3).

2. Nanopartículas de óxido de zinc y de dióxido de titanio. El gran desafío de los laboratorios supone seguir usando estos ingredientes pero no en nanopartículas.

3. Otros: Octinoxate, PABA (Aminobenzoic Acid), Enzacamene, Octisalate, Homosalate y Avobenzone.

FILTROS MINERALES: BUENOS PARA TI ¿NO TAN BUENOS PARA EL OCÉANO?

A primera vista, parece que si quisieses unirte a esta corriente de proteger el océano, lo fácil sería dejar de usar óxido de zinc y dióxido de titanio, ¿no? El problema es que estos están en los filtros minerales, los favoritos para niños y pieles sensibles.

Es por este motivo que el gran desafío de los laboratorios es recurrir a los filtros minerales pero pero no en forma de nanopartículas, de forma que no resulten contaminantes (incluso si están parcialmente depositados) y puedan llegar a ser inertes si no tienen un tamaño nano.

En una de las firmas de cosmética Made In Spain que más invierte en investigación, Germaine de Capuccini, llaman a sus nuevas fórmulas fotoprotectoras “OCEAN RESPECT”. Este calificativo se encarna en una reformulación de toda la gama que las ha transformado en muy respetuosas con el mar. La traemos hasta aquí porque nos parece una buena recopilación de las características que debe tener cualquier solar que se precie de cuidar del océano y son estas.

7 FORMAS DE SER UN SOLAR QUE CUIDA EL OCÉANO

1. Elevado porcentaje de ingredientes biodegradables en cada una de las fórmulas.

2. Libres de siliconas, ya que son sustancias con un perfil bioacumulativo muy elevado en el medio marino, por lo que disminuir su contenido es clave.

3. El contenido en microplásticos presente en algunos productos ha sido sustituido por sílice natural biodegradable.

4. Al incluir ingredientes naturales que tienen una acción potenciadora del SPF se ha podido reducir al máximo la cantidad de filtros incorporados en las fórmulas, de manera que se limita el impacto que puedan tener en el medio ambiente.

5. Los filtros físicos nano (Tio2 y ZnO) han sido sustituidos por TiO2 no nano.

6. Están exentas de oxibenzona y octilmetoxicinamato, los dos filtros prohibidos por la ley pionera de Hawai al estar bajo sospecha de contribuir potencialmente al blanqueamiento de los corales.

7. Al ser formulaciones water resistant, se limita la migración de ingredientes del producto desde la piel al mar.

Ahora que ya tienes claro que se puede uno proteger del sol sin dañar el océano, es el momento de elegir con cuál de ellos inaugurarás la temporada de playa este año:

8 CREMAS SOLARES CON INGREDIENTES RESPETUOSOS CON LA FAUNA Y LA FLORA MARINA

1. Protección muy completa y gustosa

GERMAINE DE CAPUCCINI Blue Protective oil & water SPF 30 es una loción bi-fásica que aporta alta protección solar, antioxidantes y una duradera y fresca hidratación a la piel del cuerpo. La textura es transparente, se absorbe fácil y queda invisible sobre la piel.

2. Una protección que dispara la nostalgia

HAWAIIAN TROPIC Aceite Protective Dry Spray SPF 30 proporciona el mismo tacto seco y aroma mítico del aceite tradicional de la marca pero en un formato de más fácil aplicación. Mantiene tu piel ultra suave, hidratada y brillante gracias a una fórmula con vitaminas C y E, además del aceite de coco y argán. Es hipoalergénico y resistente al agua. Lo puedes comprar por 11,99 € en DOUGLAS y por 11,99 € en DRUNI.

3. Protección alta muy hidratante

YVES ROCHER Leche Solar SPF30 hidrata tu piel de forma intensa mientras protege eficazmente contra los rayos UVA/UVB. Su textura de leche, fresca e hidratante, se aplica fácilmente sobre todo el cuerpo gracias a su aplicador en spray.

4. Protección para los amantes de lo natural

ECRAN SUNNIQUE Sunnique Naturals Leche Protectora Corporal SPF 30 (y 50) con extracto de algas 100% de origen ecológico es una fórmula biodegradable que minimiza el impacto en el medio ambiente y respeta el océano. No contiene alcohol, colorantes, siliconas ni perfume. Su textura ligera es de rápida absorción, resistente al agua. La puedes comprar en PRIMOR por 12,30€ o por 13,99€ en DOUGLAS.

5. Tu filtro solar más trabajado

AVÈNE Intense Protect 50+ es una protección solar de muy amplio espectro. Por primera vez, protege también contra la luz azul visible de alta energía. Su textura híbrida permite que la piel lo absorba en 3 segundos, hidratando durante 8 horas. Acabado transparente e invisible, sin perfume, muy resistente al agua y al sudor. Su fórmula es respetuosa con el medioambiente, los filtros no perjudican a los corales, al fitoplancton ni al zooplancton. Cómprala por 16,64€ en ATIDA, por 17,95€ en DRUNI y por 15,40€ en PRIMOR.

6. Protección vegana

NUURA Emulsión solar corporal fluida FPS 50+ es un fotoprotector corporal con alto índice de protección para toda la familia, incluso para pieles sensibles y blancas. Fórmula altamente biodegradable. 100% filtros minerales sin ingredientes nano -ocean and reef respect-, dermatológicamente testado, hipoalergénico, vegano, cruelty free, sin siliconas ni perfume. La tienes en WOMEN’S SECRET por 29,80€.

7. El filtro que también potencia el bronceado

NIVEA SUN Protege & Broncea Aceite Solar SPF 30 proporciona una protección UVA/UVB inmediata y altamente eficaz. Es resistente al agua y contiene extracto natural de pro-melanina que estimula el proceso natural de bronceado de la piel. Gracias a su formato en spray es muy cómodo de aplicar y de usar. La fórmula es respetuosa con el arrecife de coral, sin los filtros UV Octinoxato y Oxibenzona. Lo tienes por 17,34€ en PROMOFARMA, 12,99€ en DOUGLAS y por 12,94€ en PRIMOR.

8. El favorito de los surfistas

STANDARD PROCEDURE Sunscreen SPF 50+ es un filtro de protección solar formulado en el entorno surfista australiano. La regulación australiana cosmética es de las más estrictas del planeta, lo que garantiza que este producto, con SPF50, proporciona el grado más alto de protección posible. Es resistente al agua durante 4 horas y protege contra los rayos UVA/UVB. Lleva vitaminas A, B y C. La fórmula es libre de PABA, parabenos, oxibenzona y octinoxato, por lo que son respetuosos con los arrecifes.