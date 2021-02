Shakira cambia de look y se atreve con el pelo rosa

Shakira no solo es una de las cantantes más famosas y exitosas de la industria, sino una de las más camaleónicas. Se atreve con todo y marca tendencia. Con el paso de los años hemos sido testigos de la evolución de su cabello. Ha pasado de un negro azabache a un rubio sunkissed, y ahora la colombiana se atreve con uno tono rosa.

Desde principios de años hemos visto como Tik Tok ha ido marcando tendencia en cuanto a estilismos se refiere. Llevar el cabello con colores primaverales como el rosa, morado, azul han ido cobrando adeptas y terminamos de confirmar que esto será tendencia este 2021 con Shakira.

La intérprete de 'Girl Like Me', ha optado específicamente por un rosa muy cercano al cherry. Y es que, según ha contado la cantante, su intención era que su cabello quedara completamente rosa, pero ‘se me acabó el rosa y usé otro producto’, exclamó en un breve video que subió a su cuenta de Instagram, mientras se planchaba el cabello.

Esta afirmación nos confirma, además, que la cantante se ha teñido la melena en su casa sin pasar por la peluquería.

Shakira no es la única celebridad que ha recurrido al pelo rosa durante los últimos meses: Kaia Gerber, Madonna o más recientemente Laura Escanes se ha inclinado por llevarlo así.

Además, tampoco es la primera vez que lo lleva de este tono. Recordemos su look en el vídeo de Chantaje, con Maluma, en donde llevaba una peluca con este tono por medio.