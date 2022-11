Por qué este serum con retinol es perfecto para combatir las arrugas

A estas alturas decir que el retinol es el activo antiaging preferido por los dermatólogos no es nuevo y por esa razón nadie se cuestiona su necesaria presencia en su rutina de belleza diaria. Bien introducido, con cuidado y de forma paulatina, el retinol ha demostrado ser uno de los mejores aliados contra las arrugas, tanto por su poder estimulador de la formación de colágeno y elastina como por su capacidad regeneradora.

Este derivado de la vitamina A se transforma en ácido retinoico al aplicarlo sobre la piel y penetrar en ella. Cuando se empieza a utilizar, la piel puede sufrir un pelado similar al que se produce tras un exfoliante químico y, aunque es normal, lo tienes que tener controlado por si va a más. Entre sus propiedades están que aumenta la renovación celular -favorece que las células muertas se eliminen con mayor velocidad- y estimula la producción de colágeno y elastina, con lo cual ayuda a mejorar arrugas, manchas, relieve de la piel o tono desigual. También regula el nivel de producción de la glándula sebácea, equilibra la piel grasa y disminuye el tamaño del poro, mejorando el acné.

Una de las primeras dudas que nos asaltan es a qué edad podemos empezar a utilizar retinol. La mayoría de los expertos coinciden en que, más que la edad biológica, lo que hay que tener en cuenta es el tipo y el estado de la piel. Lo ideal es a partir de los 30, que es cuando el recambio celular se ralentiza. En la veintena también puede comenzar a usarse para ir incluyéndolo en la rutina.

También es importante que comiences por una o dos veces a la semana como mucho y, en función de cómo lo vaya tolerando la piel, ir aumentando gradualmente la frecuencia: tres veces segunda y tercera semana; día sí, día no, cuarta; y, después, a diario. No te olvides de utilizar siempre poca cantidad de producto, ya que, si aplicamos más, no conseguiremos mayor efecto sino más irritación.

Existen un montón de productos que incluyen retinol, pero hay uno que por su relación calidad precio es perfecto si aún no te has atrevido a usar este activo anti edad. ¿Quieres saber cuál?

Se trata de Retinol 0.2% In Squalane The Ordinary, la solución que necesitas de fuerza baja-moderada. Un potente tratamiento antienvejecimiento que aprovecha el poder del retinol puro (una forma especial de Vitamina A) para devolver ese brillo juvenil a tu piel, estimulando la regeneración celular, suavizando la piel y atacando los signos de la edad más desafiantes como manchitas y finas líneas. Debido a su potencia, se recomienda que las principiantes en retinol desarrollen su tolerancia primero con Retinol al 0.2% in Squalane antes de usar Retinol al 0.5% in Squalane para evitar posibles efectos adversos en la piel como enrojecimiento o descamación.

Además, su precio es de 7,30 euros. ¿A qué esperas para incorporar el retinol en tu rutina de belleza? Motivos, desde luego, no te faltan.