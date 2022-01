Siete serum de pestañas que funcionan porque estas crecen más fuertes y lustrosas y dejan de caerse

Habrás visto en Internet mil artículos sobre serums de pestañas. Casi todos hablan de fórmulas tratantes que aportan brillo y flexibilidad a las pestañas, evitando que se caigan en exceso. Algunos de ellos prometen hacerlas crecer de forma increíble (son productos que trastocan el desarrollo normal de la pestaña, haciendo que esta pase más tiempo en la fase de crecimiento) pero la mayoría lo que quieren es nutrirlas para que crezcan más fuertes, de forma que se pierdan con menos facilidad y que, mientras estén ancladas, luzcan bonitas, brillantes (en ocasiones, gracias a que dejan depositados polímeros y otras sustancias que lustran el pelo o que impiden que la pestaña se caiga porque se queda como pegada).

Más allá de polémicas y posibles trucos de 'marketing', lo que está claro es que quien usa estos sueros con constancia puede comprobar que cuando va a rizarse las pestañas o a maquillarlas, estas están más bonitas y que, además, se le caen menos. Solo con eso, merece la pena invertir tiempo y dinero en hacerse con uno de estos productos. Dicho esto, lo más importante para que estos serums de pestañas no den guerra es mantener una higiene de la zona periocular bastante escrupulosa, intentar no desmaquillar los ojos con aceite y retirar todo rastro de sérum por la mañana, con un limpiador suave que se aclare perfectamente. También se recomienda no usar la misma toalla para secar manos y ojos, retirar bien el maquillaje y posibles restos de contorno de ojos, no frotárselos con las manos sin lavar y un largo y variado etcétera… Porque los productos para pestañas pueden causar problemas en la zona del párpado, sí, pero también pueden hacerlo un 'eyeliner' mal desmaquillado, un rizador de pestañas viejo o un pincel que no esté limpio.

Los productos para pestañas son seguros, pasan controles sanitarios serios (siempre que sean de venta en canales oficiales, por supuesto) y pueden usarse sin miedo, pero hay que usarlos bien, siguiendo las instrucciones del fabricante e interrumpiendo su uso si hay alguna reacción, como lo harías con cualquier cosmético, mucho más si su zona de aplicación es alrededor de los ojos.

¿QUÉ LLEVA UN SUERO DE PESTAÑAS?

Dejando al margen los que incluyen derivados de las prostaglandinas, que prometen ser verdaderos crece-pestañas pero están en revisión por ser considerados no-cosméticos sino medicamentos, todo buen ingrediente que apliques a la pestaña hará que ganes en volumen, en brillo, en longitud y en densidad en la raíz para una franja de pestañas más espesa. Sobre todo porque se caerán y deteriorarán menos que si no las haces ni caso.

Los sueros de pestañas que te enseñamos hoy las fortalecen y nutren (algo que puede redundar en un crecimiento más lustroso y menor caída) pero, crecer, las pestañas no crecerán por su uso. Algunos de los ingredientes que incluyen –incorporados en la forma, concentración y combinación adecuada- son: aceite de ricino nutritivo, ácido hialurónico hidratante, péptidos, extractos botánicos, factores de crecimiento y diversos ingredientes que pueden servir para nutrir y, de esa forma, aportar fuerza y que se caigan menos.