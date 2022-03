Sara Carbonero luce la trenza 'express' que podrás hacerte en 5 minutos

Sara Carbonero es otro de los iconos de estilo que nos ha adelantado las tendencias del próximo verano gracias a su último viaje internacional, a México. Un destino en el que ha lucido lookazos y peinados que se han quedado guardados en nuestra retina para siempre o, por lo menos, para renovar nuestro vestidor estival.

Pero tras su vuelta a Madrid, la periodista ha continuado robándonos el 'cuore' con sus publicaciones sobre sus looks en Instagram. No tan veraniegos, pero si con esa estética boho tan característica de su estilo y que, además, ha acentuado gracias a sus peinados. Desde que en México Sara optó por recogerse el pelo con trenzas no ha dejado de hacerlo, y nos encanta.

Uno de sus últimos peinados se trata de la denominada trenza express. Un semirecogido muy sencillo que puedes hacerte en casa y que podemos resumir en X pasos: 1) realiza dos trenzas de raíz semi-deshechas, que salgan de cada lateral y de forma que la raíz no quede pegada al cuero cabelludo; 2) marca el resto del cabello con ondas surferas para potenciar su volumen y conseguir el acabado salvaje.

Un peinado que podrás lucir tantos en tus próximos festivales de música, como con un look de invitada, siempre que lleves un estilo boho-chic, o incluso para el día a día. Al final es un peinado sencillo, rápido y que te saca de más de un apuro.