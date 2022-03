La rutina de belleza de noche es muy importante para mantener la piel sana y bonita

La modelo e 'influencer' Laura Escanes quiso subir hace un par de noches una colaboración publicitaria y, por el camino, nos enseñó cuál es su rutina de noche. Después de haber sido testigos del gran drama que se montó cuando confesó haberla ‘liado parda’ mezclando vitamina C y retinol, tenemos que decir que sus costumbres cosméticas nocturnas no tiene un pero. Bueno, sí, tienen uno (te lo contaremos al final). Pero, primero, las alabanzas.

Laura, pese a ser tan joven, lleva una rutina de cuidado de la piel bastante pensada. Por la noche, según lo publicado en sus Stories, sus cuidados cosméticos son estos:

1. Una doble limpieza para retirar el maquillaje, primero, y para lavar en profundidad, después.

2. Después, tónico. No es necesario, pero si a ella le resulta agradable y es adecuado a su tipo de piel, ¡adelante! Eso sí, dice que antes usaba tónico en toallitas y eso no es demasiado sostenible… Mejor líquido y, si es en 'spray' para no usar algodón, un diez.

3. Tercer paso, sérum de noche. Ella dice que es hidratante, así que estupendo.

4. El último paso es un producto que ella patrocina, se llama Blue Radiance Enzymatic Serum (35 € en FRESHLY) y es adecuado para pieles que suelen tener puntos negros o algún granito. Se trata de un exfoliante enzimático suave.

El error al que nos referíamos al principio está en el paso 4, y es que nunca hay que apoyar el gotero del sérum en la cara ni en la mano. De hacerlo puede contaminarse y estropear la fórmula. El gesto correcto es dejar que salgan cuatro gotas en la palma de la mano -sin tocar ésta- y, de ahí, mezclar con las dos palmas antes de ponerlas sobre la cara.

Una vez revisada la rutina de noche de Laura Escanes, te proponemos la nuestra, que es básica pero muy muy eficaz. ¿Lista para construir la tuya? Toma nota:

RUTINA DE NOCHE POR PASOS (PUEDES HACER DOS O SEIS)

PASO 1: DESMAQUILLARSE

Si has ido maquillada durante el día (y el maquillaje incluía barra de labios y/o máscara de pestañas y eyeliner, sombras, etc.), el primer paso es retirar el maquillaje de ojos y labios. Hazlo con un producto específico y discos de algodón reutilizables, para una rutina más sostenible.

Un desmaquillante específico para ojos

BIODERMA Sensibio H2o Eye es un ‘productazo’, formulado por los mismos que inventaron el agua micelar y que tienen tantas como tipos de piel. Se trata de un desmaquillante bifásico micelar de alta tolerancia ocular y cutánea que te ayuda a retirar correctamente el maquillaje de ojos y labios. Además de limpiar, deja la zona hidratada y refuerza la barrera cutánea para evitar sensación de rojez o tirantez. Elimina el 95% del maquillaje ‘waterproof’. Puedes comprarlo en Druni por 12,95 € y en Promofarma por 11,88 €.

Discos lavables reutilizables

GARNIER Skin Active Micellar Reusable Eco Pads son discos desmaquillantes reutilizables de microfibra. Después de usarlos, acláralos para quitar la mancha y, después, a la lavadora dentro de una bolsita de lavado. Si los cuidas, cada uno te puede durar hasta mil usos. Es decir, por menos de seis euros, puedes ahorrar tres mil discos de algodón desechables. Unos 35 paquetes de discos. Puedes comprarlos en Atida Farmacia por 5,05 € y en Primor por 5,90 €.

PASO 2: LIMPIAR LA PIEL

Te hayas maquillado o no, hay que limpiar la piel. Puedes hacerlo en un solo paso, con un agua micelar (mejor si es indicada para pieles sensibles, porque será la que no tienes que aclarar) o, si no, con dos pasos.

Primero, un limpiador en textura oleosa (leche, aceite, bálsamo) que sea capaz de retirar tanto el filtro solar, como el maquillaje graso –base, corrector, etc- y el exceso de sebo de la propia piel. Segundo, un limpiador tipo espuma que se aclare con agua y sea el adecuado para tu momento actual (cutáneamente hablando).

Si la piel está irritada, uno sin detergentes, si está loca con los granos, uno seborregulador y anti-bacteriano, si está muy seca con uno que tenga agentes emolientes. Con él podrás retirar los restos de suciedad, células muertas, polvo, sudor, partículas de contaminación…

Desmaquillante facial en textura oleosa

LANCÔME Confort Lait Galatée es una mítica leche limpiadora que ya estaba en el tocador de muchas de nuestras madres y sigue funcionando tan bien como desde entonces. Retira suave pero eficazmente todo resto de maquillaje, dejando la piel suave y tiene una fragancia increíble. Aunque está indicada para pieles secas, puede usarla cualquier tipo de piel para retirar el maquillaje y, después, adaptar el segundo paso de la limpieza a las necesidades propias. Puedes comprarla en Amazon por 32,17 € (400 ml.) o en Perfume’s Club por 18,84 € (200 ml.)

Limpiador facial al agua para pieles mixtas-grasas y grasas

AVÈNE Cleanance es un gel limpiador facial que limpia suavemente la piel gracias a su base limpiadora sin jabón. Contiene un activo seborregulador llamado Gliceril Laurato que combate el exceso de sebo, dejando la piel limpia y matificada. El agua termal de Avène que contiene su fórmula brinda una sensación de alivio inmediato. Lo puedes comprar en Amazon por 16,71 € (400 ml.) o en Druni por 13,99 € (mismo tamaño).

Limpiador facial al agua para pieles normales a secas

CeraVe Limpiador hidratante para piel normal a seca es un segundo paso de limpieza muy bueno, sin fragancia y sin jabón, que contiene tres tipos de ceramidas y ácido hialurónico para limpiar eficazmente sin alterar la barrera cutánea. Si ves que no hace espuma, no te preocupes. Limpia igualmente y se retira con agua. No reseca y deja la piel con sensación de frescor. Puedes comprarlo en Atida Farmacias por 13,61 € (un litro) y en Primor por 8,65 € (473 ml.)

PASO 3. TÓNICO O SUAVE EXFOLIACIÓN

Ya sabes que el tónico no es un producto imprescindible para el cuidado de la piel, como sí puede serlo la limpieza, la hidratación o la protección solar. Ahora bien, de siempre se ha usado el tónico como último paso de la limpieza o primero del tratamiento porque, por un lado, quita los últimos restitos de limpiadora (si se usa con algodón) y, por otro, deja la piel como lista y ávida de recibir el sérum y la crema. En todo caso, si te apetece usar un tónico, compra el que vaya en la línea de tu limpiadora al agua o busca uno cuyos ingredientes te interesen para dar un plus a tu rutina.

Por ejemplo, uno que lleve ácidos pero sea suave y contribuya a una ligera exfoliación diaria. Este nos encanta:

Tónico para todo tipo de pieles

PIXI Glow es un tónico de culto que no lleva alcohol pero sí un 5% de ácido glicólico que ayuda a una suave exfoliación diaria que hace que la piel adquiera un brillo increíble. Para contrarrestar el ácido, lleva aloe vera y gingseng que dejan la piel calmada e hidratada. Pueden usarlo todas las pieles (incluidas las grasas) pero las que más lo agradecen son las normales y secas, apagadas y maduras. Lo puedes comprar en Sephora por 25,99 € (250 ml.) y en Asos por 23,50 € (250 ml.)

PASO 4. TRATAMIENTO EN SÉRUM

La noche es el momento en que la piel cumple su función regeneradora. En las horas de sol, tiene que ponerse en modo defensa y cuando sale la luna, puede empezar y llevar al máximo los procesos celulares de producción de colágeno y elastina. Todos los ingredientes que le pongamos al ir a dormir, se aprovecharán más y mejor. Por eso, es el momento de cargar la hidratación, nutrir a fondo, estimular a los fibroblastos y llenar el reservorio de antioxidantes. Como la textura sérum es la más concentrada, éste es su gran momento.

Un suero que mantenga tu piel hidratada y protegida de cara al día siguiente

SESDERMA Sesmahal Sérum Hyaluronico + vitamina C para una hidratación intensiva. La combinación de estos dos activos conviene a cualquier tipo de piel que tiene que estar hidratada y protegida contra los agentes oxidantes. Es un must en cualquier tocador y, aunque se puede usar en la rutina de mañana, también puede usarse de noche. De hecho, es una gran idea alternarlo con tu sérum transformador, antiarrugas o anti-manchas de retinol o cualquier otro ácido como glicólico o azelaico. Puedes comprarlo en Pharmacius por 29,59 € (30 ml. y de regalo un mist de 30 ml.) y en Arenal por 33,26 € (30 ml. y de regalo un mist de 30 ml.).

Un buen suero con retinol para empezar

ENDOCARE Renewal Retinol 0,2% es un sérum con una alta concentración de retinoides en microsponjas capaz de reducir visiblemente las líneas de expresión y arrugas y unificar la textura de la piel, consiguiendo mejorar la apariencia y luminosidad, además de reafirmar y redefinir el óvalo facial. No te fijes solo en la concentración de retinol, sino en que éste se libera de tal forma que mejora su tolerancia, penetración y eficacia. Lleva también ácido hialurónico, que ayuda mantener la estructura de la piel, niacinamida que hidrata y despigmenta y bisabolol, que calma. Sigue las instrucciones del fabricante al pie de la letra. Puedes comprarlo en Arenal por 43,69 € (30 ml.) y en Farmacias Direct por 37,18 €.

PASO 5. CONTORNO DE OJOS, ¿SÍ O NO?

Muchas veces escucharás que el mismo contorno de ojos para usar de día puede usarse por la noche, incluso habrá quien diga que ni siquiera hace falta usar contorno de ojos pero lo cierto es que este es un producto que se debe usar cuando se necesita. Cuando se quiere alisar alguna arruga de expresión, cuando se quiere levantar el párpado, aligerar el tono de una ojera o bajar una bolsa (no de grasa, sino de agua). ¡Ojo! Si te animas a usar contorno de ojos mientras duermes, asegúrate que es apto para ello o te levantarás como un besugo.

Un contorno de ojos doble

TALIKA Eye Quintessence es un dúo para tratar el contorno de ojos de día y noche. La parte ‘de día’, tiene efecto antiojeras y antibolsas e hidrata y rellena, con efecto ‘lifting’ inmediato. La parte ‘de noche’ ayuda a reparar el ADN cutáneo dañado por los rayos UV, hidrata en profundidad, alisa las arrugas profundas y las patas de gallo, reafirma y ejerce un efecto ‘lifting’ sobre los párpados. Puedes comprarlo en Amazon por 37,61 € y en Sephora por 39,99 €.

PASO 6. CREMA DE NOCHE ‘CONFORT’

Quizá no la necesites, pero si notas que, tras el sérum, la piel se queda tirante, ponte crema y duerme a gusto. Te sirve con una buena hidratante adecuada a tu tipo de piel que no lleve SPF pero, si quieres bordarlo, ¿por qué no añadir ceramidas, colesterol u otros ingredientes reparadores para que tu barrera cutánea esté como a estrenar al despertarte?

Crema de noche para reparar barrera

DOVE DermaSeries Crema facial de noche reparadora forma parte de una nueva línea de cuidado facial y corporal que contiene pequeños componentes nutritivos que hacen que la piel cree cientos de ceramidas naturales, reconstruyendo una barrera cutánea saludable desde el interior. Esta crema de noche, además, incluye otros ingredientes imprescindibles para sentir la piel cómoda y elástica como la glicerina y la manteca de karité. Puedes comprarla en Farmacias Direct por 11,71 €.