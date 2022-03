Compra ropa para entrenar bonita en tallas grandes

En el Día Mundial de la Obesidad, recordamos que uno de los pilares de la salud es el ejercicio físico diario. Las chicas de talla grande saben que, además, moverse todos los días es uno de los hábitos que más ayuda a sentirse ligera, a paliar la ansiedad y el estrés que en ocasiones marca la ganancia de peso y, sobre todo, a meterse en una rueda de autocuidado rompiendo el ciclo de malestar no-me-gusto-no-me-cuido/no-me-cuido-no-me-gusto.

Así que ¡todas en marcha! Ya sea saliendo a andar o a trotar, yendo al gimnasio o a practicar el deporte que cada una elija (pádel, patinaje, bici, crossfit), o quedándose a entrenar en el salón de casa con todo lo necesario y una buena conexión a los entrenadores que pueblan Youtube, a todas nos gusta ir guapas y bien conjuntadas. Que la coquetería no quita mérito al esfuerzo y, en esto de la motivación, todo suma.

ROPA DE ENTRENAR BONITA EN TALLA GRANDE

Si habitualmente te cuesta encontrar ropa de tu gusto en tu talla, siéntete comprendida. Sabemos que muchas marcas disponen de tallas grandes pero no las venden en las tiendas a pie de calle, hay que acudir al comercio online. La buena noticia es que cuando lo pides a alguna web, la ropa te llega en perfecto estado y las facilidades que dan para probarte en casa tranquila y, si no te queda cómodo, lo puedas devolver, son un plus más que importante.

Así que, tú tranquila: Que no tengas la talla normativa que abunda en las tiendas más de moda no quiere decir que no tengas derecho a hacerte bonitos estilismos para ir a entrenar. Porque las marcas de ropa deportiva que piensan en las mujeres ‘plus size’ existen y te van a chiflar. Ahora bien, hay que saber encontrarlas. Para eso estamos nosotras aquí.

Nike, Puma, Reebok, Asos, Amazon Fashion… En estas marcas puedes comprar leggings, tops, sudaderas, shorts, cortavientos y hasta medias de compresión en tallas más allá de la XL y, sobre todo, en colores que no son el negro de siempre.

GUAPA, SEXY, BIEN VESTIDA Y EN FORMA

Estampados de ‘animal print’, pata de gallo, ‘tye and dye’, colores como el coral, el amarillo, el azul brillante y el rosa son bienvenidos a los armarios y las bolsas de deporte de las chicas de talla grande. ¡¡Este es el momento!!

Echa un vistazo a la selección de prendas de ropa de entrenar bonita en talla grande que hemos hecho para ti: