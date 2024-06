Retinol en verano, ¿sí o no? Te lo explicamos todo

Por eso, ante la duda de si podemos usarlo estos meses de verano, la respuesta es clara: no solo es que podamos utilizar este activo si nuestra piel ya está retinizada, si no que, deberíamos utilizarlo. Y es que no podemos dejar pasar que es conocido como el activo con mayor evidencia científica en la lucha contra los signos de la edad, sin embargo, hay que tener en cuenta que empieza a cumplir su función tras su uso prolongado, normalmente entre 4-6 meses, aunque a partir de las 8 semanas se pueden empezar a ver resultados. De esta forma si en los meses de verano dejamos de utilizarlo perderemos todo el trabajo que nuestra piel ha hecho y será como volver a empezar. Ah, y recuerda que antes de empezar, se debe tener en cuenta que el retinol aplica exclusivamente por la noche sobre la piel limpia y seca. Se recomienda esperar 30 minutos después de la doble limpieza y aplicar hidratante 5 minutos después del retinol. Además, es importante no olvidar la protección solar 50+ durante el día y reaplicar cada 2 horas.