La remolacha y su poder depurativo:

Además de ser uno de los ingredientes más instagrameables por su color granate pasión, la remolacha es una de las hortalizas más demandadas entre quienes rezan por una dieta saludable. Ariadna Artiles con su filosofía de vida sana donde el hashtag #hazdetucomidatumedicina es el principal ingredientes de sus comidas, ha hecho de este tubérculo uno de los protagonistas de platos como ensaladas, el hummus o las cremas.

Pero la introducción de la remolacha en la alimentación de quienes apuestan por lo healthy no es casualidad ya que es una de las hortalizas con más beneficios para nuestra salud. He aquí todo lo que no sabías sobre ella:

1. Sus nitratos de origen natural se transforman en óxido nítrico en nuestro organismo y ayudan reducir la presión arterial.

2. Aumenta el rendimiento físico hasta en un 16%.

3. Sus pigmentos llamados betalin apoyan el proceso de desintoxicación del organismo.

4. Contiene potasio, magnesio y folato de vitamina B.

5. El extracto de remolacha reduce las formaciones tumorales cuando se acompaña de agua.

6. Es una excelente fuente de fibra.