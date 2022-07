Cómo evitar el pelo seco en verano con el champú y la mascarilla adecuada

“Lo llamo ITV capilar pre-verano y se trata de una estrategia muy bien estructurada para que tu melena arrase este verano y no que el verano arrase tu melena”. Quien dice esto es Diana Daureo, peluquera con su propio salón en Madrid, consciente de que son muchas y variadas las agresiones a las que se somete al cabello durante los meses de calor y algunas de ellas son fáciles de contrarrestar.

Seguro que esto es algo que has experimentado algún que otro verano. Para que no te pase más, atenta: La propia Diana nos da sus tres secretos para saber cómo y con qué cuidar la melena antes y durante las vacaciones para no tener que meter la tijera al volver en septiembre.

TRES SECRETOS PARA NO VOLVER DE VACACIONES CON EL PELO CUAL ESTROPAJO

1. Hidratar sin parar

Lo ideal es hacerse un tratamiento en la pelu antes y después, pero también tienes que centrarte en usar mascarillas después de lavarte el pelo que no permitan que la hidratación se escape. Diana recomienda el tratamiento ‘Only Protein’, que hacen en su salón, basado en aminoácidos que protegen eficazmente el cabello del sol y de agentes externos dañinos como cloro y salitre, aportándole brillo y volatilidad. Cuesta 39€.

2. Saber cuál es el lavado estival resulta fundamental

En verano es cuando hay que emplearse más a fondo para lavar el pelo. Con champús hidratantes y con efecto détox (alta detergencia, búscalo como purificante), alternándolos según el día. En caso de lavarlo cada dos días, entonces lo ideal es dos jabonadas: la primera con champú purificante y la segunda con champú hidratante. “Y siempre recomiendo terminar con acondicionador. Para desenredar es apropiado hacerlo poniendo un spray que hidrate y calme la cutícula, con esto ayudaremos mucho a reducir el frizz”, asegura Diana.

3. Herramientas de calor, fuera de la maleta

Durante el curso ya das a tu pelo mucho castigo con las planchas y rizadores. Aprovecha el verano para hacer un kit kat. Y para controlar la locura de la melena, usa productos de peinado que ayudan a dejar un pelo bonito secándolo al aire.

EQUIPA TU NECESER CAPILAR PARA EL VERANO Y DA ESQUINAZO AL PELO SECO

1. Un champú détox para acabar con todos los restos

L'ORÉAL PROFESSIONNEL Pure Resource Champú realiza una eficaz limpieza sobre el cuero cabelludo, eliminando los restos de productos, impurezas y exceso de grasa. Deja una sensación de frescura y soltura muy agradable.

2. Un champú hidratante para mimar la fibra y el color

LIVING PROOF Perfect Hair Day Shampoo limpia el cabello con suavidad y eficacia, dejándolo sedoso y brillante y respetando la hidratación de la fibra.

3. Un producto de peinado

KERASTASE Discipline Spray Fluidissime Anti-Encrespamiento es un producto en spray para el cabello rebelde con agentes termoprotectores que ayudan a proteger el cabello del encrespamiento y de la humedad durante al menos 72 horas. Aporta brillo y facilita el peinado aunque no uses secador.