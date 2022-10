Qué hacer cuando se cae el pelo más de lo normal

Es posible que estés notando que se te cae el pelo más de lo que normalmente se te había caído siempre llegando el otoño. Quizá el año pasado te ocurrió algo parecido y lo pudiste achacar al COVID, sin tener ninguna excusa en 2022 para aceptar una mayor caída capilar sin agobiarte. Pues bien, amiga, estate tranquila. Si estás entre todos los que notamos un mayor efluvio telógeno este otoño, tenemos buenas noticias para ti.

Parece ser que este 'veroño' interminable tiene la culpa. “El gran incremento de las temperaturas en todo el país provoca que se acorte el ciclo piloso, haciendo que haya folículos que detienen su crecimiento para iniciar la caída del mismo”, explica Teresa Climent, farmacéutica y directora de comunicación de la marca de tratamientos capilares Nuggela&Sulé. Argumenta la experta que el organismo sigue perdiendo el cabello por el “efecto manta térmica”, en lugar de frenar su caída. A mayor calor, menor necesidad de tener cabello que nos proteja del frío. Por eso la caída estacional del cabello se puede prolongar más de lo habitual y está siendo especialmente intensa en estos momentos.

Si es tu caso, es normal que te hayas agobiado viendo cómo al cepillártelo, ya no eran cien cabellos los que perdías al día, sino más bien doscientos o trescientos. No eres la única. Un estudio realizado para el laboratorio Arkopharma asegura que para 6 de cada 10 jóvenes, la caída capilar es un tema que les preocupa mucho. De hecho, 5 de cada 10 encuestados confiesan que es el problema del que más hablan con sus amigas, según datos del barómetro de cuidado capilar realizado por Kantar en abril de 2022.

Qué hacer cuando se cae el pelo

Lo primero, no agobiarse. No pierdas de vista que el estrés y otras alteraciones del estado emocional son uno de los factores que contribuyen a la pérdida de cabello. Un decano de la peluquería en Madrid, Eduardo Sánchez, nos ayuda a entenderlo: Aunque el pelo no solo se cae más en otoño (pasa en todos los cambios de estación), sí conviene atender a este efluvio a la vuelta del verano porque se suman anteriores daños al propio momento de recambio de cabello y, además, es un momento de bajada de temperaturas cuando entran en escena otros factores que afectan. Hablamos de las calefacciones y del mayor uso de secador, sin ir más lejos.

El pelo se te va a caer porque está en un momento de recambio estacional, igual que hacen los animales con su pelaje, que lo mutan en el cambio de estación. No es que se caiga, es que ha llegado a su ciclo completo. Tranquila, mientras tanto están saliendo y creciendo otros así que, aunque veas más de cien cabellos en el cepillo, la almohada o el abrigo, no vas a perder masa capilar.

Ahora bien, ten en cuenta que la caída capilar es sensible a muchos factores: internos, externos y mecánicos. Cuida de ellos, siendo un poco cuidadosa, y esta caída no irá necesariamente a más. No olvides que la caída se ve acrecentada por otros motivos: estrés, alteraciones del estado emocional, mala alimentación y su consecuente falta de nutrientes, falta de descanso, paso del tiempo…

Cómo lavar, acondicionar y tratar un pelo que se cae

“El pelo se cae más si está muy seco, deshidratado o debilitado”, explica Eduardo Sánchez, que propone: “Lo primero que hay que hacer es fortalecer y estimular el bulbo para ayudarle a que continúe correctamente con su proceso de crecimiento natural. Masajear y activar el riego sanguíneo del cuero cabelludo es una gran idea”.

También está el asunto del cuero cabelludo, al que el cabello debe estar bien anclado y, por lo tanto, sin nada que interfiera este anclaje (como exceso de grasa, células muertas o partículas de polvo y contaminación. Sostiene Sánchez que cuando el cuero cabelludo está realmente limpio (libre de residuos, siliconas, acumulación de sebo, etc.), equilibrado y oxigenado, inmediatamente se disminuye la caída capilar y el cabello recupera densidad, vitalidad e incluso volumen.

Consejos fáciles para que se caiga menos el pelo

Al margen de cuidar esos factores aludidos (buenas alimentación, control del estrés, descanso, etc.) y tratar de mantener el bulbo estimulado y el cuero cabelludo impolutos, si tu melena está en plan mírame-y-no-me-toques, algunos otros consejos que añade este experto para cuidar del cabello y el cuero cabelludo son:

- Cepillar el pelo siempre en seco y siempre antes de lavarlo. Si tienes que hacerlo después de lavarlo, mejor en húmedo que en mojado y empezando por las puntas, hacia arriba, poco a poco.

- Evitar la coleta a diario, sobre todo si es tirante. Si te gusta llevarlo recogido, alterna el moño informal con la trenza relajada y los semi recogidos, ¡lo notarás!

Seis mimos capilares ideales para el otoño:

1. Suplementa tu alimentación

“A los ciclos naturales de caída del cabello se suman factores que pueden debilitar el cabello”, explica la Dra. Paloma Borregón dematóloga y directora médica de la clínica Kalosia, que especifica: “Existen cuatro ciclos del cabello en los que la caída se produce de manera natural; el problema es que el efluvio se acelere y ahí es cuando tenemos que aportar más nutrientes al cabello desde el interior”.

Para ello, nos gustan los suplementos capilares con el aval científico apoyado en numerosos estudios de eficacia, como Forcapil® Anticaída. Son cápsulas que se toman durante tres meses y llevan tres aminoácidos de origen 100% vegetal, dos plantas medicinales (Adiantum capillus y Cola de Caballo), además de vitaminas y minerales, que frenan la caída capilar. Las tienes en pack de tres meses en Promofarma, en Farmacias Trébol y en Farmacias Direct.

2. ¿Qué tal un tratamiento revitalizante?

En el ‘spa capilar’ que Leonor Greyl tiene en Maison Eduardo Sánchez (Claudio Coello, 57, Madrid) hacen un tratamiento que trata los problemas que acompañan a la caída capilar, desde el punto de vista cosmético: limpia en profundidad el cuero cabelludo, estimula su riego sanguíneo y aporta nutrientes concentrados, mimando la fibra.

El protocolo se personaliza para cabellos secos, grasos o rizados con caída. Se nota desde la primera sesión aunque, previo diagnóstico, puede pautarse tratamiento de choque de tres sesiones, una al mes. El precio varía de 120 a 200€, según la melena, e incluye el peinado.

Paso 1: Diagnóstico personalizado con micro-visor para evaluar el estado y naturaleza del pelo y del cuero cabelludo.

Paso 2: Preparación personalizada de una mezcla revitalizante para la fibra capilar, 100% natural, con productos Leonor Greyl.

Paso 3: Aplicación de la misma con pincel, línea por línea, para que el tratamiento penetre y regenere el cabello desde el interior.

Paso 4: Relajación con el casco de vapor de ozono puesto, que facilita que los activos botánicos penetren en profundidad.

Paso 5: Emulsión de la mezcla y suave enjuague con agua tibia.

Paso 6: Aplicación de las ampollas anti caída a base de oligoelementos mediante unas ventosas que trabajan sobre el cuero cabelludo limpio y activan la microcirculación para recuperar la vitalidad del cabello.

3. Prueba un secador respetuoso

Este nuevo -BELLISSIMA Creativity 4 You- respeta el cabello excepcionalmente, gracias al control digital del calor que realiza un sensor que mide la temperatura 50 veces por segundo (y la mantiene siempre al nivel ideal para cada tipo de pelo).

También emite iones negativos y positivos que ayudan a mantener la hidratación del cabello y a eliminar la electricidad estática. Su motor es súper potente (aunque ligero) y generar un chorro de aire de alta velocidad y presión que acorta el tiempo de secado.

¿Un plus? Cuatro accesorios para conseguir: melena lisa, ondas, rizos definidos o estilo natural sin encrespamiento.

4. Cómprate un cepillo regenerador

El cepillo regenerador capilar de REDENHAIR es un dispositivo inalámbrico diseñado para usar en casa que ayuda a reducir notablemente –su fabricante habla incluso de detener- la pérdida excesiva de cabello, estimulando de manera simultánea el crecimiento capilar sano y fuerte.

Su sistema utiliza infrarrojos (LED) y micro-vibraciones. Estas últimas generan un masaje para dosificar el líquido contenido en el mismo cepillo hacia los folículos pilosos, donde trata de regenerar el cabello. La gama de emisiones infrarrojas, con un diseño especial de longitud de onda, es capaz de mejorar la circulación sanguínea, algo que redunda en un mejor anclaje.

5. Acostúmbrate a exfoliar tu cuero cabelludo

Los exfoliantes para el cuero cabelludo son cremas o lociones con efecto peeling que actúan intensamente sobre la fibra capilar y el cuero cabelludo, eliminando la saturación de residuos que el cabello absorbe día a día. Los residuos que el cabello absorbe son, por ejemplo, partículas de polución ambiental, exceso de pigmentos sintéticos de las coloraciones, cloro o siliconas artificiales… Todo ello se va acumulando y sobrecarga tanto la cutícula como el cuero cabelludo, evitando su correcta oxigenación.

Para sanear el cuero cabelludo existen productos específicos

Nos encanta este, en principio ideado para cabellos grasos pero que pueden usar las cabezas muy saturadas de producto de peinado o que vivan en ciudades muy contaminadas. Es de KÉRASTASE y se llama Energising Scrub. Lleva sal marina y ácido salicílico, oxigena eficazmente el cuero cabelludo y el cabello con tendencia grasa, a la vez que combate la caspa.

6. ¡Y masajéalo!

¿Cómo? Con los dedos –sin aplicar demasiada presión- o con un cepillo específico de estos que están tan de moda. De la marca SACHAJUAN nos gusta el Scalp Brush que vende Laconicum. Hace una exfoliación suave limpia, ayuda a extender mejor el producto capilar y, lo que es más importante si estás preocupada con la caída, estimula la circulación de la sangre y la renovación celular y eso se traduce en salud del cabello.