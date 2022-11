¿Cómo se quitan los puntos blancos o filamentos sebáceos que salen en la nariz y la barbilla?

Si es un tema que te interesa, probablemente ya sabrás que los filamentos sebáceos (o puntos blancos) no tienen nada que ver con los puntos negros. La primera diferencia es que los puntos negros (o comedones abiertos) forman parte de una enfermedad cutánea que es nada más y nada menos que el acné. Los blancos son parte de la estructura de la piel y después diremos cuál es su función.

¿Tienes puntos blancos en la nariz y la barbilla? Son filamentos sebáceos

Si alguna vez has visto que tu nariz y tu barbilla tienen los poros saturados y, al apretar, sale una especie de gusanito blanco, eso es un filamento sebáceo. Estos filamentos, también conocidos como puntos blancos, forman parte de la estructura de la piel sana:

“Ayudan a mantener la función barrera de la piel, al ser parte fundamental de su componente de lípidos”, argumenta Raquel González, cosmetóloga y directora de formación de Perricone MD. Los filamentos sebáceos se producen cuando en la piel hay un exceso de sebo. A veces es por un cambio hormonal y a veces por no usar los productos cosméticos adecuados (por ejemplo, limpiadores bifásicos o sueros de vitamina C excesivamente grasos).

En realidad, los puntos blancos no suponen ningún problema al margen de la estética: donde se sitúan forman una textura como rugosa que, además, dilata el poro. Al ser una acumulación de sebo y queratina, su solución pasa por el tratamiento correcto de la piel. Con la limpieza, hidratación, exfoliación y protección adecuada pueden disminuir su carga y hacerse menos visibles. Todo pasa por reducir el exceso de sebo, pero no de cualquier manera.

¡ATENCIÓN, DEDOS FUERA!

Los filamentos sebáceos no se eliminan ni se vacían apretándolos; se tratan dentro de la rutina de ‘skincare’ para que no estén permanentemente llenos. Te decimos cómo.

Ocho recomendaciones muy fáciles de incorporar para mejorar los filamentos sebáceos:

La dermatóloga más famosa de Tiktok, la Dra. Pascali, recopila estos tips:

Tip 1. En la limpieza facial diaria, incluye geles que lleven ácido salicílico o niacinamida. Por la noche, si has usado protección solar, no olvides hacer doble limpieza.

Tip 2. Utiliza día sí, día no, algún producto sebo-regulador que lleve ácido salicílico o glicólico y, si tu piel es sensible, mejor con ácido azelaico o mandélico.

Tip 3. Exfolia la piel una o dos veces a la semana con alguna esponjita suave, algún dispositivo con cerdas de silicona o productos de peeling enzimático.

Tip 4. Usa mascarilla astringente de arcilla blanca o verde cada dos semanas en la zona donde te suelen salir los filamentos (suelen ser la barbilla y la nariz).

Tip 5. Elige protectores solares ‘oil free’ o de toque seco.

Tip 6. Incluye en tu rutina de noche algún suero que lleve adapalene, ácido glicólico o ácido salicílico.

Tip 7. Utiliza hidratantes fluidos a base de agua.

Tip 8. Alguna vez puedes usar una espátula roma o algún utensilio que te facilite la salida del filamento pero sin abusar, sin pinchar la piel y sin presionar en exceso.

Los dibujos animados te explican los filamentos sebáceos:

Cómo acabar con los filamentos sebáceos

Aunque, como decimos, no suponen un problema, no nos gusta ver filamentos sebáceos o puntos blancos en la zona de la nariz, barbilla y mejillas. Pero, si no los tratamos y nuestra piel tiene tendencia a grasa, estamos condenados a ellos. Raquel González explica: “Es importante saber que, mientras que los puntos negros pueden no reaparecer una vez eliminados, los filamentos sebáceos tienden a ser más testarudos”.

Eso sí, no suponen un peligro para la salud de la piel porque no obstruyen el poro como sí ocurre con los puntos negros ni se alían con las bacterias. “Los filamentos sebáceos trabajan distribuyendo lípidos por la piel con la función de mantener o reparar la función barrera”, continúa González, que puntualiza: “El problema es que, en determinados casos y zonas específicas, suelen producir una acumulación de exceso de grasa”.

Ese exceso no debe sacarse apretando ni con esas tiras que se pegan y después se retiran. Primero, porque irritan, segundo porque son pan para hoy y hambre para mañana. “Estas tiras son más o menos efectivas a la hora de retirar los filamentos sebáceos pero, al actuar, se llevan consigo otras sustancias que son necesarias para un equilibrio dérmico. De hecho, tienden a producir irritación al eliminar la barrera hidrolipídica de la piel”, comenta Ana Yuste, directora de educación de Aromatherapy Associates.

Completa tu neceser con productos contra los filamentos sebáceos

1. Limpiador diario con los ácidos adecuados

CAUDALIE Vinopure gelatina limpiadora purificante sirve para limpiar la piel y minimizar los poros gracias a que lleva ácido salicílico natural, agua de uva y seis aceites esenciales purificantes. Ayuda a eliminar el exceso de sebo y reducir la aparición de imperfecciones. Sin jabón, sulfatos o alcohol, actúa suavemente y ayuda a calmar la piel y a descongestionarla. Se usa en la piel húmeda y se aclara con agua.

2. Producto seborregulador para antes de la crema

PERRICONE MD Blemish Relief Retinol Treatment & Moisturizer es una hidratante que se usa de noche y lleva una mezcla de retinol y ácido salicílico. Mientras que el primero trabaja renovando la piel, lo que ayudará a evitar la proliferación de células muertas, el segundo ayuda reduciendo la cantidad de grasa. Además, cuenta con niacinamida, que también libera los poros. Un combo perfecto para, con su uso continuado, dar esquinazo a los filamentos sebáceos.

3. Tónico específico contra los puntos blancos

COSRX AHA 7 Whitehead Power Liquid es un tónico exfoliante químico a base de alfahidroxiácidos que ayuda a eliminarlos y evitar su aparición, limpiando el poro en profundidad para regular ese exceso de sebo. El ingrediente estrella es el extracto de jugo de manzana, un potente ácido que retira las células muertas e iguala el tono de la piel. También lleva ácido glicólico que alisa la textura de la piel y hacer que sea uniforme y más lisa. Con el código MIINXGZ10 te hacen un 10% de descuento en esta compra y cualquier producto de la web.

4. Exfoliante en tónico, el método más sencillo y práctico

MEDIK8 Press & Glow™ es un tónico ácido hidratante que lleva PHA con activador enzimático y ayuda a exfoliar la superficie del cutis para conseguir un brillo diario notable, al tiempo que ayuda contra la aparición de filamentos sebáceos. Se usa cada día después de limpiar la piel, antes del sérum. Si lo usas, verás que es suave con la piel, no aporta la sensación de escozor de otros tónicos ácidos. Lleva PHA Gluconolactona, extracto de higo chumbo, aloe vera y extracto de açai.

5. Mascarilla de arcilla blanca que deja la piel relimpia

KIEHL’S Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask es una mascarilla que ayuda a liberar la suciedad de los poros y suavizar la textura de la piel. Con el uso continuado, una vez a la semana, ayuda a reducir la producción de grasa superficial de la piel y refina su textura. Pueden usarla todas las pieles para un extra de limpieza, no solo las que tienen tendencia grasa. Herramientas para usar en los filamentos sebáceos Aunque vengan tantos en el set, los más recomendables son los que son suaves con la piel, ni los pinchos ni los afilados. Están fabricados de acero inoxidable de grado quirúrgico dermatológico y no se oxidan, no causan problemas de sensibilidad, y reducen al mínimo el riesgo de infección.

Aunque vengan tantos en el set, los más recomendables son los que son suaves con la piel, ni los pinchos ni los afilados. Están fabricados de acero inoxidable de grado quirúrgico dermatológico y no se oxidan, no causan problemas de sensibilidad, y reducen al mínimo el riesgo de infección.