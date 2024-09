Este es color de labios que más llevaremos este otoño ¡y que mejor sienta!

Este otoño, los labiales se convierten en el accesorio estrella para añadir un toque de color y elegancia a cualquier look. A medida que cambian las estaciones, también lo hacen las tendencias de maquillaje, y esta temporada no es la excepción. Los tonos que dominarán en los labios los próximos meses no solo reflejan la calidez y profundidad de la época, sino que también están diseñados para realzar la belleza natural de todas las mujeres.