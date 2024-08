Los perfumes perfectos para regresar con fuerza y optimismo al trabajo

Con el final del verano, llega un momento perfecto para renovar, no solo nuestro armario, sino también nuestro perfume. Buscamos fragancias que capten la esencia de los nuevos días, menos cálidos y soleados, pero que también insinúen la frescura y la sofisticación del otoño. Con la inminente llegada de septiembre y el regreso al trabajo, no hay nada que nos ayude a sobrellevarlo que elegir un perfume nuevo, uno que no sea demasiado invasivo ni fuerte y que permanezca con nosotras casi el día entero.