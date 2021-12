¿Todavía no tienes el perfume de Zara que arrasa entre las mejores narices?

Encontrar 'tú perfume' es igual de complicado, o incluso más, que dar con el vaquero perfecto. Por ello, hemos querido compartir con vosotras el último perfume que ha conquistado a stilo.es. Se trata de una fragancia que cumple con los requisitos perfectos para convertirse en tu nuevo aliado antes de salir de casa. Es fresca, de larga durabilidad, nada empalagosa y asequible. ¿Quieres que te presentemos a la nueva joya del neceser?

No te lo vas a creer pero no estamos ante una de las últimas creaciones de las grandes casas de perfume, no. Fleur d'Oranger es una de las apuestas de la línea beauty de Zara, en colaboración con unas de las marcas de cosmética británicas más interesantes. Os presentamos 'Jo Loves, Jo Malone', firma con la que el buque insignia de Inditex ha querido colaborar a través de su línea 'Zara Emotions'.

Un perfume que en pocas semanas se ha convertido en número uno en ventas gracias a su precio asequible, 16 euros, pero sobre todo a su olor. Un solo pulverizador te permite percibir el sutil aroma a flor de naranjo, que permanecerá contigo horas y horas.