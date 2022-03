Unos buenos parches para ojos es todo lo que necesitas para pasar de besugo a diosa

Los parches de ojos de hidrogel están súper de moda, solo hay que asomarse un ratito a TikTok para comprobarlo. Si bien es cierto que no hacen nada que no pueda hacer el contorno de ojos adecuado, también lo es que son cómodos de usar y pocas veces no cumplen lo que prometen.

Son los grandes aliados para lucir una mirada más fresca, descansada y luminosa, puedes ponértelos después de la ducha, antes de maquillarte. Existen descongestionantes, hidratantes, antiarrugas y tensores. Es decir, capaces de paliar el estado de las patas de gallo, la flacidez de ambos párpados, las ojeras moradas y las bolsas provocadas por retención de líquidos.

¿SABES USAR LOS PARCHES DE OJOS?

Hay que colocarlos siempre sobre la piel limpia, mejor si antes das un ligero masaje de tecleo en la zona que estimule la circulación y prepare la piel para recibir los activos de los parches. Intenta no hacer como nosotras, que alguna vez los hemos colocado al revés. De modo habitual, la parte más ancha se coloca en la zona de las patas de gallo. Para localizar bien el punto justo, busca el hueso orbicular y sigue su contorno natural para situar bien el parche y seguir su curvatura ascendente.

Antes de ponerte a hacer otra cosa, asegúrate que el parche ha quedado perfectamente adherido, realizando un suave deslizamiento con el dedo por toda la ojera, siempre en dirección ascendente, sin que queden burbujas.

Una vez revisado el protocolo básico de colocación, piensa cómo podrías sacarles todo el rendimiento posible. Sigue las instrucciones de una experta en la materia, Gisela Bosque, National Make Up Artist de Sephora

CINCO TRUCOS PARA SACAR PARTIDO A LOS PARCHES DE OJOS:

1. Que hagan efecto mientras haces otra cosa. Como son parches, no se mueven ni se caen, así que si te levantas con mala cara, ya sabes: una buena ducha y, con la piel limpia y seca, te colocas los parches. “Es un truco de maquillador: colocar los parches mientras se arregla el pelo ayuda a ahorrar tiempo y preparar la piel del contorno para el maquillaje”, explica la profesional de Sephora.

2. Mejor si están fríos, ya que la baja temperatura aplicada localmente ayuda a desinflama y a activar la circulación, algo beneficioso tanto si tienes ojeras moradas como bolsas por hinchazón. “El frío es un gran aliado contra las bolsas: guardar los parches en la nevera (¡que no en el congelador, ojo!) potencia su acción descongestionante”, aconseja.

3. Masajea, masajea, masajea. “¿Eres fan del rodillo de jade?”, se pregunta la maquilladora, que añade: “Porque puedes usar el cabezal pequeño para masajear el parche y después, una vez lo retiras, para ayudar a que terminen de penetrar sus activos, haciendo siempre el masaje desde el lagrimal hacia las sienes, para potenciar el drenaje,” señala la maquilladora.

4. Si se te quedan cortos de hidratación, que algunas veces pasa cuando son parches para desinflamar, por ejemplo, puedes hacer un sándwich de activos. Este sería el plan: “En caso de que la piel del contorno esté muy seca, nada como depositar una gota de aceite facial en la mano para, con cuidado, tomar con la yema del dedo corazón un poco del producto y masajearlo por el área de las patas de gallo, sin acercarse demasiado a los ojos. Después, se colocan los parches y el efecto hidratante se multiplica”, revela Gisela Bosque.

5. Un último truco, ideal para las ahorradoras: a veces, cuando pasa el tiempo de aplicación, que no conviene superar, el parche todavía está húmedo y se puede aprovechar. ¿Cómo? Gisela te explica: “Los puedes pasar del contorno de ojos al contorno de labios o al surco nasogeniano”.

¿Resueltas todas las dudas sobre cómo usar el parche de ojos? Ahora mira la selección que hemos hecho para ti. Quizá tengas que hacer un hueco en tu tocador para ellos y... ¡mucho ojo, enganchan!