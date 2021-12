Organizadores de metacrilato y acrílico transparente para maquillaje y cosmética

Un cuarto de baño de una ‘beauty victim’ puede llegar a convertirse en el 'Paraíso Diógenes'. Entre lo que compramos, lo que nos regalan y lo que no somos capaces de tirar, a veces se acumulan verdaderas colecciones y, ya se sabe, cuantas más cosas hay, más difícil es usarlas. Tener bien organizados los cosméticos y el maquillaje es básico por dos motivos. Primero: lo que no tienes a mano no lo usas. Segundo: Lo que se queda al final de un cajón, termina caducando. Además, da gusto poder saber lo que tienes a la hora de hacer tu rutina del cuidado de la piel y de maquillarte y, lo que es más importante, tener tus posesiones más preciadas a salvo de polvo y humedad para que no sean un foco de infección.

ORGANIZADORES PARA COSMÉTICA Y MAQUILLAJE

Por todo esto, y porque no tenemos los cuartos de baño de 'las Kardashian', es más que necesario encontrar sistemas de organización y almacenaje para tener todo en el mismo sitio y que, ocupando el menor espacio posible, quede en posición de revista. ¿Lo ideal? Encontrar una buena combinación de organizadores transparentes que sean fáciles de limpiar y, si es posible, apilables, para que se aproveche al máximo el espacio.

Seguramente estarás pensando que en el mueble bajo lavabo te caben muchas cosas. Te recomendamos que esos cajones los reserves para meter herramientas tipo secador, plancha, depiladora, etc. y las cosas que van sueltas, las tengas guardadas por categorías. Atenta: A la hora de guardar productos de belleza (ya sean sueros, cremas o pinceles y productos de maquillaje), hay que tener en cuenta ciertas pautas:

1. Los cosméticos que tienen dispensador o son en 'spray' tienen que almacenarse siempre de pie para evitar problemas con la salida, que se puede taponar.

2. Las brochas y pinceles, siempre deben estar guardados para que no se deposite el polvo sobre ellos pero también conviene hacerlo en algún sistema que te permita sacarlos y recogerlos sin montar mucho lío.

3. Si te haces con unas cajoneras o unos organizadores giratorios tipo “lazy Susan” podrás mezclar varias categorías de productos y tenerlos a la vista sin ocupar mucho espacio.

4. Si tienes un hueco alto para poner tus cosas pero está sin estantería, compra organizadores con varios pisos para amortizar el espacio hacia arriba.

5. Ojo con los organizadores que vienen demasiado compartimentados. Salvo que los quieras para barras de labios o utensilios tipo tijeras o limas, no son demasiado útiles. Mejor espacios diáfanos y, siempre que se pueda, con tapa.

Ahora que ya tienes más que claro que necesitas algún organizador de maquillaje y cosmética, revisa la selección que hemos hecho para ti. Cumplirás (y con nota) tu propósito de Año Nuevo de ser más ordenada.