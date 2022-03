¿Qué operación de cirugía estética se han hecho Rocío Flores y Olga Moreno?

Dicen en los corrillos de la prensa rosa que Rocío Flores parece empezar a mostrarse un poco obsesionada con la cirugía estética. Pero, pese a que no hacen ni dos meses fue a consulta para operarse las mamas y esta mañana se ha hecho una lipoescultura, esto no es una cosa suya. Es algo generalizado en España. Y si no, ¿de dónde sale el dato, ofrecido por la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), que sitúa a España como el quinto país del mundo ¡DEL MUNDO! con más intervenciones estéticas realizadas?

Concretamente, más de 447.000 intervenciones, que se dice pronto. De todas esas intervenciones, casualmente, la segunda más demandada a nivel corporal es, precisamente, la que se han realizado esta mañana Rocío Flores y su amiga (hasta hace poco, mujer de su padre y madre de su hermana), Olga Moreno. ¿Y qué operación es esa? Una conocida como lipoescultura. No confundir con liposucción.

La lipoescultura puede hacerse en varias zonas del cuerpo y la clínica donde se la han realizado ellas presume de hacer muchas en el tronco (para sacar la tableta o six-pack). Se trata de una clínica a la que van muchos personajes conocidos de la farándula, incluyendo a varios de la familia de estas mujeres y trabajadores de los programas en los que suelen aparecer. Pero, bueno, centrémonos en la operación, que se realiza también en las clínicas más prestigiosas de España.

Si te apetece saber en qué consiste y cuáles son sus ventajas, sigue leyendo: El Dr. Iván Mañero, cirujano plástico y alma mater de IM CLINIC, encargó un estudio el pasado año para saber qué buscaban los pacientes en la cirugía plástica, tanto facial como corporal, y tras entrevistar a más de 2500 pacientes extrajo varios datos interesantes.

El primero, que la lipoescultura es la segunda intervención en quirófano favorita de los españoles (solo superada por la cirugía de mamas) y que de ella se espera algo muy importante: los pacientes, ya que se meten en un quirófano, lo hacen con una prioridad: que le hagan una intervención global, es decir, que no solo corrijan aquello que no les agrada, sino que embellezcan de manera más integral el cuerpo.

Habrá que esperar a los primeros posados en bikini para averiguar si, en este caso, los deseos de Ro y Olga se han cumplido. Hasta entonces, conozcamos en detalle esta operación para la que, por supuesto, solo debes ponerte en manos de un cirujano que pertenezca a la SECPRE (Sociedad Española de Cirujanos Plásticos y Reparadores).

¿QUÉ ES UNA LIPOESCULTURA?

Como decíamos, no se trata de una clásica liposucción (que quita la grasa y listo), sino que, como su nombre indica, además de eliminar grasa, esculpe las zonas que trata. El Dr. Franco, cirujano plástico, cirujano adjunto en el Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y profesor asociado de Cirugía de la Universidad Complutense de Madrid, fundador y director de su propia clínica en Madrid (Clínica FG, con sede en el Hospital Vithas Nisa Pardo de Aravaca y en la Clínica MipSalud en el Barrio de Salamanca), nos describe los detalles de esta operación a la que se han sometido Rocío Flores y Olga Moreno:

“La lipoescultura es el método más efectivo para devolver a tu cuerpo la forma que deseas”, apunta el Dr. Franco, que describe sus características principales:

1. Consiste en la aspiración de la grasa acumulada a través de unas finas cánulas conectadas a una máquina de vacío. Para introducirlas sólo se requieren unas incisiones mínimas, por lo que las posibles cicatrices serán prácticamente imperceptibles.

2. El tiempo de inactividad es significativamente menor que cualquier cirugía que involucraría incisiones en la piel.

3. Es posible que necesites alguna semana de recuperación.

Según Ro, “te quedas un poco molesta, pero es soportable”. Desde la propia clínica donde se han operado, informan que:

-La duración de esta intervención es de aproximadamente dos horas y media.

-Esta cirugía se realiza bajo régimen de anestesia local y un poco de sedación para evitar molestias.

-No requiere de hospitalización, es cirugía ambulatoria.

-Los resultados son apreciables de manera casi inmediata, aunque es normal salir del quirófano hinchado.

-El paciente podrá recobrar su rutina habitual transcurridas 48h desde la intervención.

LIPOESCULTURA NO ES IGUAL A PERDER PESO

Es importante recalcar, como bien explica el Dr. Franco, que esta operación no es una forma de cirugía para la obesidad ni para adelgazar o bajar de peso, sino que consiste en la eliminación directa de la grasa localizada. La lipoescultura implica el modelado del cuerpo de la paciente porque se quita grasa de una zona para reutilizarse en otra, con el fin de dar al cuerpo un aspecto más atractivo o del gusto de la paciente. Esto se llama lipofilling y va asociado a las lipoesculturas más actuales.

¿DESTRUYE LA GRASA PARA SIEMPRE?

“La lipoescultura elimina permanentemente las células grasas, impidiendo que este tejido graso vuelva a aparecer. En los casos de aumento de peso, se pueden crear nuevas células de grasa, pero los pacientes que se mantienen en un peso estable no experimentarán la regeneración de las células de grasa en las áreas tratadas”, argumenta el Dr. Franco, que recomienda:

“Lograr un peso estable antes de la cirugía y mantener su peso después de la liposucción a través de una alimentación equilibrada y el ejercicio asegurarán que sus resultados sean duraderos”.