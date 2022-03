Ondas retro en las galas de los BAFTA y los Critic's Choice Awards 2022

Mientras en España dormíamos con el sonido de la lluvia tras la ventana, estrellas del cine y la televisión posaban de etiqueta en dos de las alfombras rojas más esperadas del año: los Premios BAFTA (es decir, los British Academy Film Awards, considerados los Oscars británicos, concedidos por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión) y los Critics Choice Awards (que son los premios que entrega la Crítica Cinematográfica Norteamericana).

Quiso la Ley de Murphy que ambos eventos se solaparan -con diez horas de vuelo de diferencia entre ambos- y que varias actrices, nominadas a los dos galardones, tuvieran que elegir en cuál de las dos pasarían la velada.

Mirando a una y otra pantalla hemos visto joyas, estilismos increíbles, lágrimas ¡y peinados increíbles! Parece que, poco a poco, la alfombra roja va dejando de lado las melenas descuidadas tan en boga los últimos años. Con nuestra lupa 'beauty', café en mano, hemos revisado las fotos que las agencias han ido enviando y hemos detectado un 'revival' de las ondas 'retro'.

Así es: varias actrices se han puesto de acuerdo en el mismo peinado, las ondas Old Hollywood que, por un lado, han coronado las cabezas de las actrices Lucy Boynton y Lady Gaga durante los premios BAFTA y, por otro, las de las actrices Kristen Stewart y HoYeon Jung en los Critics Choice Awards en Los Angeles.

ONDAS OLD HOLLYWOOD EN LA ALFOMBRA ROJA

Depende de si eres Generación X o Millenial (o Zeta), la referencia que te venga a la cabeza al ver estos peinados sea Veronica Lake, Jessica Rabbit o Lana del Rey… No pasa nada porque, en realidad, todas ellas beben de la misma fuente: la edad de oro del cine clásico, el Old Hollywood de los años cuarenta del siglo pasado, cuando las grandes productoras lanzaron al estrellato a divas que todavía hoy son inspiración.

Ondas estilo retro que, ya sabes, pueden hacerse de varias formas pero con un criterio común a todas ellas: no son ondas surferas, deshechas, con su punto despeinado como de venir de la playa con el salitre pegado y la cara medio quemada por el sol. Estas ondas Old Hollywood (mal llamadas ondas al agua, que son otras que no tienen nada que ver y serían más bien ‘años 20’, a caballo entre Daisy Buchanan de El Gran Gatsby e Imperio Argentina con peineta y bata de cola) se lucen, sí o sí, siempre híper peinadas y elegantes.

Lo mejor del peinado que parece volver una y otra vez es que aporta un toque de aires 'vintage' a cualquier estilismo y que acompaña como ningún otro el despliegue de joyería que suele darse en las alfombras rojas.

COPIA LAS ONDAS RETRO

Si te apetece probar a ver cómo te quedan para tu próxima boda o evento especial, que sepas que solo te hace falta un buen tutorial, un protector térmico, un rizador cónico y un peine de púas anchas y separadas anti-frizz, además de, por supuesto, la mejor laca que encuentres.

He aquí el buen tutorial para conseguir las ondas Old Hollywood, paso a paso, en vídeo:

Y, ahora, el rizador cónico. Te proponemos las mejores opciones que hay y ten en cuenta que para que sea una buena elección, tiene que cubrir ciertas características:

1. Que se caliente rápido y se apague solo si te olvidas.

2. Que tenga punta de agarre frio o, al menos, incorpore unos guantes térmicos.

3. Que el cilindro sea más bien ancho o, si es cónico, tenga una zona ancha, de unos 25 milímetros de diámetro.

4. Por supuesto, que puedas elegir la temperatura para bajarla en caso necesario si el cabello es fino o está dañado.

5. Que el cono esté recubierto de algún material como la cerámica que ayude a repartir bien el calor, de manera que el pelo no sufra un sobrecalentamiento.

6. Que el cable gire totalmente para que sea fácil usarlo.

¿Tienes claro cómo tiene que ser el mejor rizador cónico o cilíndrico para hacer ondas? Elige entre los que hemos seleccionado para ti: