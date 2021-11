Ofertas de belleza de Black Friday para dar un lujo a tu piel

La piel bonita no es fruto de la casualidad. Para conseguirla, hay que poner los medios, aunque la genética tenga también su parte de responsabilidad. Para empezar, costumbres saludables: Dormir bien, comer mejor, llevar bien el estrés diario y hacer ejercicio. A continuación, aportar a la piel todo aquello que necesita para mantenerse sana –que se dice pronto- suele ser suficiente para que luzca bonita.

Pero, ¿qué es una piel bonita? Los expertos en cuidado de la piel la definen como esa que se percibe limpia, luminosa, con un tono uniforme. Si te fijas, esta definición no hace referencia a que tenga que estar libre de arrugas, ni con una tersura que no corresponda al propio reloj biológico. Hay pieles bonitas a todas las edades y de su luminosidad y aspecto jugoso, sí podemos sentirnos responsables porque en ello no interviene la genética ni ningún otro factor del que no podamos ocuparnos.

RUTINA DE BELLEZA, PASO A PASO, PARA UNA PIEL BONITA

Para empezar, una piel bonita tiene que estar limpia. Cada día, dos veces (por la mañana y por la noche), debemos retirar todo rastro de maquillaje y exceso de sebo, polvo y partículas de contaminación. Para ello podemos usar nuestro producto limpiador o sumarle la acción de un dispositivo de última generación, que ayude a limpiar en profundidad, respetando la función barrera y contribuyendo a que los ingredientes de sueros y cremas actúen con mayor efectividad.

Además de limpia, ha de estar correctamente tratada. Hidratada, reparada, protegida. Para ello, se pueden usar los sueros y cremas habituales o comprarle algún lujo cosmético aprovechando las ofertas de Black Friday.

Además, todo tratamiento intensivo en forma de máscara de luz LED o de rodillo de micro-agujas, por poner solo dos ejemplos, suponen un extra que cualquier piel agradece. Quizá ahora sea el momento de hacerte con uno, cuando lo venden con descuento.

CÓMPRATE UN COSMÉTICO DE CAPRICHO POR BLACK FRIDAY

Para todo esto hemos preparado una selección de cosméticos y gadgets de belleza que suponen un lujo para la piel, para que no dejes pasar los buenos precios que se encuentran esta semana en las tiendas de belleza a lo largo y ancho de Internet. Fíate de nuestra selección porque, te lo aseguramos, es lo que nosotras mismas compraríamos.

Si te apetece echar un vistazo, no te quedes con las ganas y que este año Black Friday sea tu aliado en busca de una piel más bonita.