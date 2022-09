La nueva línea de cosmética de Brad Pitt se llama La Domaine y su ingrediente estrella proviene de su viñedo en Provenza

La prensa de belleza americana se ha levantado esta mañana con un correo electrónico que seguramente no esperaba: Brad Pitt presenta una línea de cuidado de la piel inspirada en el vino.

Aunque en la nota de prensa el actor se empeña en intentar convencerlas de que Le Domaine (así es como se llama la marca de cremas y sueros) no es “una marca de un famoso”, ¿qué puede ser si no? Brad es un experto en vino y tiene su propia bodega. Pero de cosmética no sabrá mucho, suponemos.

El origen de La Domaine

Los que escribimos de esto, sabemos que del proceso de producción del vino, desde que se recoge la uva hasta que se embotella el elixir, se puede aprovechar todo, como del cerdo, hasta los andares. También se pueden hacer productos anti-edad.

Alguien se lo sopló al actor y éste se puso en marcha. La historia se parece mucho a la de los creadores de Caudalie, la marca líder a nivel mundial en el uso del resveratrol, antioxidante procedente de la uva. Cuentan los fundadores de esta firma francesa que se vende por palés en las farmacias francesas (y también en las españolas), el matrimonio formado por Mathilde Cathiard y Bertrand Thomas, que en los viñedos de Château Smith Haut Lafitte (Burdeos) que poseía su familia, una noche de 1995 se organizó una cena que cambiaría su vida para siempre.

Los padres de Mathilde invitaron al profesor Joseph Vercauteren, director del laboratorio de la Universidad de Farmacia de Burdeos. Dando el típico paseo para ver la bodega, éste les dijo algo que nunca olvidarán: “Estáis tirando un auténtico tesoro”. No pudo evitar alertarles de que estaban tirando toneladas de desperdicios de la vid, de las que podían extraer un ingrediente activo que supone el más potente antioxidante procedente de la naturaleza.

Mientras cenaban les contó las magníficas propiedades antioxidantes de las uvas y la pasión y el emprendimiento hicieron su trabajo. Mathilde iba para perfumista, pero se enamoró de la idea.

Resveratrol, de la uva a la crema

Las pepitas de uva -y las hojas y las ramas- contienen ingredientes increíbles para proteger la piel de los daños medioambientales, primer paso de la estrategia anti-edad. Estos antioxidantes se llaman resveratroles. También están presentes en las cremas de Brad Pitt.

Porque sí, volvamos a Brad. Ya se ha hecho viral un vídeo en el que él mismo confiesa que esa cara ¡¡ESA CARA!! es fruto de estar está súper comprometido en limpiar su piel por la mañana, por la noche. Además, se pone un poco de sérum, un poco de crema ¡y listo!

La línea de cosmética de Brad Pitt

Se llama La Domaine, pretende ser anti-edad y pro-luminosidad, imitando los ciclos orgánicos de la naturaleza. El packaging es una pasada (imita a corchos de botellas) y seguro que va bien pero, como decimos, no supone nada realmente novedoso. Los antioxidantes de la uva se usan con éxito desde hace décadas pero quizá esto el americano medio no lo sepa y, bueno, ya sabemos que el marketing hará el resto: "Es una gama de cosméticos antienvejecimiento para todos los hombres y mujeres. Me encanta la idea de una línea sin género", cuentan que ha dicho Brad Pitt quienes han leído el dossier de prensa.

¿Y de dónde salen las uvas? De la bodega Chateau Miraval, en la Provenza, propiedad del actor. Allí hace vino y, con las simientes y las pepitas y pieles sobrantes, obtiene los ingredientes activos protagonistas de su nueva línea: "En la naturaleza no hay residuos. Todo lo que sobra o se desecha se convierte en alimento para otra cosa. Este sistema circular ejemplar es la inspiración de Le Domaine", ha explicado Pitt en su comunicado.

Como él no es químico ni cosmetólogo, para crear Le Domaine se ha asociado al Dr. Pierre-Louis Teissedre, especializado en vino y salud humana. Él aporta su visión de esta forma: "El vino y el cuidado de la piel son ciencias exactas", dice en el comunicado, donde añade: “Le Domaine está diseñado para frenar el proceso de envejecimiento, con la ayuda de dos ingredientes patentados: El GSM10, un activo que combate la oxidación y las enzimas que descomponen el colágeno, y el ProGR3, una combinación de antioxidantes (entre ellos, el resveratrol procedente de la vid).

El resultado: una piel más firme, radiante, elástica y lisa”. Le Domaine consta de cuatro productos: el sérum, la crema, la emulsión limpiadora y la crema fluida. Brad usa tres de ellos y así está. Deseando que llegue a España. A ver si le traen a él para la presentación a prensa.