Caprichos de belleza como auto regalo de Navidad que tienen descuentos

Seguro que a ninguno de tus familiares o amigos se le escapa que eres una auténtica y genuina ‘beauty victim’. Sabes que comentan entre ellos que eres Doña Neceser, que compras mil cosméticos por minuto y que, más allá de coleccionar bolsos o zapatos, lo que a ti te pone es probar el último tratamiento de estética o hacerte con el ‘gadget’ más puntero, cuando no las dos cosas. Sin embargo, a la hora de hacerte un regalo (y podemos hablar por experiencia), lo más increíble que se les ocurre comprarte es un perfume de moda o un cofre de crema, suero y contorno de ojos. En fin, como que 'te lo agradezco, pero no', que diría Alejandro Sanz.

PRACTICA EL AUTO-REGALO NAVIDEÑO

Por supuesto, no vamos a ser desagradecidas ni a culparles por no dar en el clavo, ya que ellos son todo buena intención y, lo más importante, no tienen tu enganche ‘beauty’. Lo tuyo con la belleza no es amor, lo que tú tienes se llama obsesión, así que para que este año te pegues un buen alegrón navideño, lo ideal es que, junto a los regalos de tus allegados (vuelve este término a nuestro vocabulario... gracias, Ómicron), haya algún que otro auto-regalo. Porque, reconócelo, llevas todo el año haciendo ‘wish lists’ y es el momento de ir a la caza y captura de alguno de tus objetos de deseo. Puede que sea un buen momento, dado que muchas tiendas lanzan buenísimos descuentos durante la campaña de Navidad.

DIEZ CAPRICHOS DE BELLEZA PARA COMPRAR CON DESCUENTO

Haz memoria de todo aquello que te lleva apeteciendo un tiempo: El cacharrito para aplicar las mascarillas del que todas hablan, una sauna facial para calentar tus discos desmaquillantes lavables, el rizador de pelo del que presumen los peluqueros que hacen las mejores ondas, la funda de seda natural para la almohada… No te sientas culpable. Para eso trabajas ;-) Además, piénsalo: ¿a quién se le va a ocurrir regalarte una depiladora de luz pulsada, un 'peeling' para pies, un cepillo de cerdas de cactus para atacar la celulitis, una lavadora para tus pinceles de maquillaje…? Esas cosas solo tú sabes que existen y pueden ser un súper regalo. Es tu momento.

Elige entre los caprichos que hemos encontrado y aprovecha porque estos días tienen muy buenos descuentos. ¡Hasta un 50% en algunos artículos! No tardes en decidirte porque se agotan... Luego no digas que no te avisamos: