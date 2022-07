Los mejores sérums de vitamina C para usar en verano para una piel luminosa sin manchas

Se dice de ella que está en el póker de ases de los dermatólogos, junto al retinol, el ácido hialurónico, la niacinamida y las ceramidas. La adoramos por el efecto de luminosidad inmediata que nos da cada mañana pero la vitamina C en sérum es algo más. Protege la piel del daño solar, le aporta luminosidad, reduce la aparición de manchas, mejora el tono y la textura cutánea… Da pena separarse de ella al llegar el verano pero, ¿por qué deberíamos hacerlo?

Todavía hay mujeres que se resisten a incluirla en sus rutinas de verano, pero los dermatólogos no dejan de insistir: no solo puedes sino que debes usar vitamina C en verano. Te explicamos por qué. Para ello, escuchamos los consejos de Pedro Rodríguez, dermatólogo de la Clínica Dermatológica Internacional (CDI) de Madrid, que nos desvela cuatro argumentos irrefutables para considerar la vitamina C como el mejor aliado de la piel en verano.

4 motivos para usar sérum de vitamina C en verano:

1. Es un potente antioxidante

“La aplicación tópica de vitamina C logra neutralizar los radicales libres que la exposición solar, la contaminación, la mala alimentación o el consumo de alcohol o tabaco y el estrés producen en nuestra piel”.

2. Es un gran aliado del colágeno

“La piel necesita vitamina C para que se produzca colágeno adecuadamente. Al neutralizar los radicales libres, que atacan principalmente a las moléculas de colágeno, protege el colágeno existente al tiempo que fomenta la producción de colágeno nuevo”.

3. Posee un efecto antiinflamatorio

“Hay estudios que demuestran que la vitamina C como ingrediente cosmético disminuye la inflamación secundaria a una quemadura solar lo cual se traduce en un posible efecto anticancerígeno”.

4. Tiene un efecto despigmentante e iluminador

“Esta doble acción se puede percibir cuando se usa con frecuencia”.

Los mejores sérums de vitamina C

Quienes formulan cosmética son conscientes de la dificultad que supone recomendar vitamina C también en verano, habida cuenta de la cantidad de tonterías que se dice sobre ella en redes sociales. Para librarte de este ruido informativo, escucha a quien más sabe.

La 'skin coach' Aline Neuman, creadora de la línea de cuidados faciales Metodo R, sostiene que la vitamina C es básica en verano pese que, como se dice erróneamente, es capaz de sustituir al fotoprotector. Eso no es cierto. “Para proteger la piel de los efectos nocivos del sol la vitamina C es una aliada, pero se debe usar antes del fotoprotector, pemitiendo que ésta penetre primero en la piel”.

Hay más mitos (y bastante extendidos) sobre la vitamina C, de los que se habla sobre todo en verano y que conviene desterrar:

1 Que produce manchas

2 Que se degrada con la luz y es mejor ponerla de noche

Ambos son falsos. De hecho, según afirma el Dr. Rodríguez, la vitamina C no solo no provoca manchas sino que tiene un efecto despigmentante. Quienes han notado que, al usar vitamina C, se les oscurecía la piel o les manchaba los poros, atentos: “Eso se debe a una mala formulación del producto, que se puede quedar en la capa superficial de los poros y oxidarse. También puede ocurrir si no realizamos una exfoliación adecuada”, confirma el especialista. Y parece ser que también ocurre si usas mucha cantidad. La que no penetra, se oxida. Pero no son manchas, de hecho esa suciedad se retira fácilmente con la limpieza facial nocturna.

En cuanto a no usarla por la mañana porque la luz la degrada (es fotosensible), digamos que… sí y no. “Que sea fotosensible (se degrada con la luz) no significa que sea fotosensibilizante (que sensibiliza la piel en presencia de la luz)”, afirma el doctor, que abunda: “Es más, tiene propiedades antiinflamatorias y protectoras frente al eritema y la quemadura solar por radiación UV”.

La 'skin coach' consultada quita importancia al mito de que usar vitamina C por la mañana es tirar el dinero porque con la luz se degrada y, de hecho, lo pauta para usarse AM: “Usada por el día tiene un efecto neutralizador sobre el efecto de la radiación solar en la piel y también un efecto iluminador, que aporta buen aspecto”, manifiesta Aline. Eso sí, siempre con crema de protección solar (mínimo, factor 30) encima si se va a tener exposición solar.

Elige un buen sérum de vitamina C y úsalo todo el año

1. Muy buena relación calidad-precio

SESDERMA C-Vit 5 Sérum con cinco tipos de vitamina C, este sérum proporciona un extra de luminosidad a tu piel y ayuda a frenar los signos de la edad. Además, sus activos antienvejecimiento, como la centella asiática, el ácido hialurónico y los proteoglicanos, junto con el complejo tensor inmediato, proporcionan una piel mucho más elástica y flexible con un efecto inmediato y a largo plazo.

2. Muy bien formulado

MÉTODO R Antiox Serum es una fórmula con ácido L-ascórbico etilado liposomado, que da como resultado una versión de la vitamina C más estable e igualmente eficaz, de rápida penetración y que, gracias a su encapsulación en liposomas, llega sin degradarse a las capas de la piel donde tiene que actuar. Además, el envase opaco y airless protege la fórmula de la luz y el aire, preservando toda su eficiencia.

3. Para usar de noche

SALUVITAL Sérum C+E antimanchas y antiedad contiene una combinación de vitamina C pura estable, vitaminas de los grupos E, B y alfa hidroxiácidos (AHA), que inhiben el contenido de melanina. Reduce las manchas y ayudan a sintetizar de forma natural el colágeno. Como lleva aloe vera y ácido hialurónico, hidrata en profundidad, además de mejorar la firmeza y la elasticidad.

4. Oro líquido

PAULA’S CHOICE C15 Super Booster es un sérum con un 15% de ácido L-ascórbico a un pH 3,0. Fórmula enriquecida con poderosos antioxidantes - vitamina E, ácido ferúlico – más péptidos. Se puede usar solo, a modo de sérum, de día y/o de noche, o bien añadiendo 2 a 3 gotas a la crema o sérum habitual. Apto para el contorno de los ojos.